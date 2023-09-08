В Германии расследуют возможные атаки на железные дороги

Поджог кабельных колодцев на железной дороге в Гамбурге привел к отмене многих поездов. Земельное ведомство по уголовным делам ведет расследование. Министр транспорта назвал атаку формой терроризма.

Земельное ведомство по уголовным делам в Гамбурге начало расследование после поджога нескольких кабельных колодцев на объектах железнодорожной инфраструктуры в этом городе, сообщила полиция в пятницу, 8 сентября. Следователи исходят из политического мотива, поскольку в информационной сети Indymedia, популярной у представителей движений левого толка, появилось письменное признание в совершении поджога в ночь на 8 сентября.

Инцидент существенно затруднил железнодорожное сообщение между Гамбургом и Берлином. Около 30 поездов были отменены или не проехали весь запланированный маршрут. Власти допускают, что движение поездов возобновится в обычном режиме лишь 9 сентября.

Министр транспорта говорит о терроризме

Министр транспорта Германии Фолькер Виссинг (Volker Wissing) ожидает от правового государства "последовательных действий". "Подобные атаки являются формой терроризма", - привело его слова агентство dpa. "Можно считать, что нам повезло, поскольку никто не был ранен", - добавил министр.

"Психологический барьер для неправомерного вмешательства в транспортную инфраструктуру "снизили в том числе действия климатических экстремистов", - отметил Виссинг. Он призвал не закрывать глаза на "чреватые тяжелыми последствиями действия, в которых люди подвергают опасности себя и других".

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