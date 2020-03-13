В Германии распустились крокусы. В выходные - до +20 градусов (фото)

Карлсруэ / Кельн / Лангенарген • Начало весны можно отмечать много раз - астрономической, календарной, климатической… Не менее радостными могут быть события, предвещающие весну. Согласно нашей традиции, начинаем следить за посланниками этого долгожданного времени года. На этой неделе в Германии, обширные регионы которой только что были занесены сугробами и взяты в тиски сибирскими морозами, уже распустились первые крокусы. Корреспонденты информационного агентства dpa, конечно же, не смогли пройти мимо. Мы же, в свою очередь, не можем не поделиться этими снимками. Некоторые кадры прошлогодней немецкой весны - смотрите в нашей фотогалерее в конце страницы.

Немецкие крокусы - 2021

Крокусы в одном из городских парков Кельна

Весна в Лангенаргене на Боденском озере

Еще одна фотография из Кельна, где в выходные дни столбик термометра приблизится к 20-градусной отметке

Смотрите также:

