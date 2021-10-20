В Германии проведены облавы на группировку "Клан берсерков"

В Германии полиция провела операцию против предполагаемых членов правоэкстремистской преступной группировки "Клан берсерков", вынашивавших планы вооруженного мятежа. Как сообщили в среду, 20 октября, прокуратура и полиция в Берлине, обыски произведены на 14 объектах в федеральных землях Шлезвиг-Гольштейн, Баден-Вюртемберг, Берлин и Гессен, при этом конфисковано оружие, носители информации и атрибутика группировки. Задержаний в ходе рейдов не было.

Следственные действия ведутся в отношении 15 человек. Главный подозреваемый и предполагаемый главарь группировки проживает в Берлине. В переписке между подозреваемыми многократно говорилось о подготовке к "дню Х", "под которым подразумевалось вооруженное восстание против госструктур в Германии", указали в правоохранительных органах. В переписке речь шла и об огнестрельном оружии.

В рамках расследования сначала планируется изучить конфискованные вещественные доказательства. Подозреваемые обвиняются в членстве и организации преступной группировки с правоэкстремистской подоплекой. В операции против "Клана берсерков" было задействовано 130 полицейских и один работник прокуратуры.

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