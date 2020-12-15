 В Германии прошла самая маленькая в мире рождественская вечеринка (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 16.12.2020

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По Германии

В Германии прошла самая маленькая в мире рождественская вечеринка (фото)

Повсюду - локдаун, но в Миниатюрной стране чудес в Гамбурге все же организовали рождественскую вечеринку для трехсот сотрудников - с дискотекой, буфетом и без масок.

Миниатюрная страна чудес в Гамбурге

Гамбург • Берем большой 3D-сканер, оцифровываем всех своих сотрудников, распечатываем фигурки на 3D-принтере в масштабе 1:87 и устраиваем для всех самую маленькую рождественскую вечеринку в мире.

Эти фотографии информационного агентства dpa сделаны в Гамбурге в Миниатюрной стране чудес (Miniatur Wunderland), где во время коронавирусной пандемии и локдауна состоялся этот необычный праздник - не только состоялся, но останется частью постоянной экспозиции в квартале Шпайхерштадт. В обычные времена эту городскую достопримечательность ежегодно посещает более 1,4 миллиона туристов со всего мира. Необходимая техника была под рукой, так как используется здесь в производственных целях.

Децентрализованный корпоратив во время локдауна

Миниатюрная страна чудес в Гамбурге

Дискотека в формате 1:87

Миниатюрная страна чудес в Гамбурге

Мини-корпоратив состоялся в Гамбургом порту - одном из постоянных разделов экспозиции

Миниатюрная страна чудес в Гамбурге

Помимо разных достопримечательностей Гамбурга в экспозиции можно увидеть, например, миниатюрные Италию, Большой Каньон, Лас-Вегас, Скандинавию и вымышленный Кнуффингенский аэропорт. Они - в нашей фотогалерее в конце страницы

Миниатюрная страна чудес в Гамбурге

Создатели Миниатюрной страны чудес в Гамбурге - братья Геррит и Фредерик Брауны

На самом деле - корпоратив был гибридный и децентрализованный. Каждый сотрудник заранее получил домой набор для вечеринки, состоявший из напитков, дискотечных светильников, плейлиста и ваучера для организации домашнего буфета. Плюс копию своей фигурки.

Самая миниатюрная рождественская вечеринка в мире

Во время праздника, состоявшегося на этой неделе, всем сотрудникам также разослали видеофайл - фильм о том, как "они" развлекаются: танцуют, накладывают еду в тарелки, беседуют под елочкой, попивают коктейли и даже приводят себя в чувства в туалете, если немного переусердствовали с алкоголем. То есть все вполне реалистично, зажигали по полной!

В ролике вполне реальный (не из принтера) исполнительный директор Миниатюрной страны чудес Фредерик Браун (Frederik Braun) обращается к сотрудникам с теплыми словами благодарности за отличную работу в эти нелегкие времена.

Фредерик Браун также попросил всех, кто увидит это видео, подумать о людях, которые обычно участвуют в организации праздников и вечеринок, и сейчас из-за коронавирусного кризиса оставшихся без работы. Он призвал осмотреться вокруг и оказать им посильную помощь - последовать примеру Миниатюрной страны чудес, перечислившей своим таким партнерам некоторые суммы в качестве поддержки.

Смотрите также:

  • Миниатюрная страна чудес в Гамбурге (Miniatur Wunderland Hamburg)

    Миниатюрная страна чудес в Гамбурге

    Прекрасная Италия

    Площадь Италии в гамбургской Миниатюрной стране чудес (Miniatur Wunderland) составляет около двухсот квадратных метров. Модели поездов, курсирующие здесь по самому большому в мире железнодорожному макету, делают остановки на побережье Лигурии, около достопримечательностей Рима и Везувия. "Bella Italia" в масштабе 1:87 - новый тематический раздел, завершенный в 2016 году.

  • Миниатюрная страна чудес в Гамбурге (Miniatur Wunderland Hamburg)

    Миниатюрная страна чудес в Гамбурге

    Полтора десятилетия

    Экспозицию начали создавать в Гамбурге 15 лет назад. Первые части были посвящены Австрии и Средней Германии. Помимо этих ландшафтов посетителей также ожидал вымышленный город Кнуффинген. В первый день работы сюда пришло около двухсот человек. Сейчас ежегодное число посетителей превышает миллион.

  • Миниатюрная страна чудес в Гамбурге (Miniatur Wunderland Hamburg)

    Миниатюрная страна чудес в Гамбурге

    Копия

    Эльбская филармония должна стать новым архитектурным символом Гамбурга. В реальности строительство этого комплекса значительно затянулось, а стоимость проекта заметно увеличилась, составив 865 миллионов евро. Первый концерт намечен на январь 2017 года. Однако в Миниатюрной стране чудес она стоила дешевле, уже давно готова и украшает макет в окружении других достопримечательностей этого города.

  • Deutschland - Elbphilharmonie Hamburg (T. Rätzke)

    Миниатюрная страна чудес в Гамбурге

    Оригинал

    Так Эльбская филармония выглядит на самом деле. Высота здания достигает 110 метров. В комплексе будет три концертных зала - на 2100, 550 и 170 мест.

  • Миниатюрная страна чудес в Гамбурге (Miniatur Wunderland Hamburg)

    Миниатюрная страна чудес в Гамбурге

    Американская мечта

    Поезда в гамбургской стране чудес ездят по восьми… государствам. Для американского ландшафта создатели выбрали Большой каньон и Лас-Вегас, который в темное время миниатюрных суток светится здесь ярче всего. Чтобы убедиться в этом, долго ждать не приходится - день и ночь меняют друг друга каждые четверть часа. Для создания таких эффектов во всей экспозиции используется 385 тысяч светодиодов.

  • Миниатюрная страна чудес в Гамбурге (Miniatur Wunderland Hamburg)

    Миниатюрная страна чудес в Гамбурге

    Швейцарские горы

    Перейти через Альпы? Пожалуйста! Швейцария занимает целых два этажа бывшего складского здания, в котором размещается Миниатюрная страна чудес. В стоимость входного билета включено, так сказать, восхождение на Маттерхорн - одну из самых высоких альпийских вершин.

  • Миниатюрная страна чудес в Гамбурге (Miniatur Wunderland Hamburg)

    Миниатюрная страна чудес в Гамбурге

    Скандинавский снег

    Своя миниатюрная Скандинавия появилась в Гамбурге в 2005 году. До сих пор она является здесь одним из самых больших тематических разделов. Посетителям рекомендуется внимательно присматриваться к деталям, тогда можно обнаружить много юмористических и забавных сценок. Например, трех пингвинов, ожидающих поезда с чемоданами и собакой на поводке.

  • Schweden Winterurlauber warten auf ihren Zug im Bahnhof Kiruna (Miniatur Wunderland Hamburg)

    Миниатюрная страна чудес в Гамбурге

    Чудо техники

    Кстати, вот они… Всего по Миниатюрной стране чудес колесит более 1000 поездов. Есть также действующие модели кораблей и автомобилей. Для управления всеми этими системами задействовано полсотни компьютеров.

  • Аэропорт

    Миниатюрная страна чудес в Гамбурге

    Аэропорт

    Самой крупной инвестицией до сих пор оказался Кнуффингенский аэропорт, образцом для которого послужили воздушные ворота Гамбурга. Чтобы четыре десятка мини-самолетов могли подниматься в небо и садиться на взлетно-посадочную полосу, создателям пришлось разработать специальную механическую систему.

  • Bildergalerie Miniatur Wunderland Hamburg (Miniatur Wunderland Hamburg)

    Миниатюрная страна чудес в Гамбурге

    Планы

    Квартал Шпайхерштадт, в котором расположена экспозиция, в 2015 году получил статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Так он сам выглядит в Миниатюрной стране чудес. В ближайшее время она продолжит расти. В планах - тематические разделы, посвященные Монако, Англии и Африке.

    Автор: Фредерике Мюллер, Максим Нелюбин


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