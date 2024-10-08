Рухнувший в Дрездене мост разобрали на сувениры

В сентябре крупный участок моста Каролы в Дрездене обрушился в Эльбу. Местный предприниматель воспользовался моментом - и продает обломки: маленькие - по 10 евро, большие - по 20.

Дрезденский предприниматель Торстен Даэ (Thorsten Dааe) воспользовался моментом - и продает кусочки рухнувшего моста: маленькие - по 10 евро, большие - по 20. Но заработать на этом у него вряд ли получится. Почему же?

В Дрездене рухнул мост - как это было

Напомним, в ночь на 11 сентября крупный участок моста Каролы (Carola-Brücke) обрушился в Эльбу. В реку рухнул сегмент протяженностью в 100 метров, по которому были проложены трамвайные пути.

Люди не пострадали, но серьезный ущерб был нанесен теплоснабжению и транспортному сообщению Дрездена - столицы федеральной земли Саксония.

Кому пришла в голову идея сделать сувениры из обломков моста в Дрездене?

Идея пришла в голову Торстену Даэ почти сразу, когда он услышал об обрушении моста, - по аналогии с кусками Берлинской стены или фрагментами разрушенной во время Второй мировой войны дрезденской церкви Фрауэнкирхе. Многим хотелось сохранить дома на память эти "обломки прошлого".

Большой кусок бетона подняла со дна реки и предоставила предпринимателю фирма, занимающаяся устранением последствий аварии. Остальное пришлось Даэ делать самому: вывезти обломок со стройки, отчистить его от ила, разбить на кусочки, придать им форму, прикрепить к каждому камню табличку с видом Дрездена, наименованием моста и датой крушения.

Почему на обломках не получится заработать?

Торстен Даэ - не новичок в этом бизнесе. Он и так продает сувениры и оригинальные подарки на сайте и в оффлайн-магазинчике - в дрезденском районе Нойштадт. Сувенирные камни продаются там же - наравне с лампами, ключницами, контейнерами для школьных завтраков и так далее. К каждому камню прилагается сертификат, свидетельствующий о подлинности объекта.

Сильно много заработать, продавая камни, не получится. Фактически эти сувениры едва окупают затраты. Плюс один евро с продажи каждого идет в благотворительный фонд - на полноценное восстановление дрезденской телебашни (со смотровой площадкой, рестораном и т.д.). Первая партия камней была раскуплена моментально. Торстен Даэ и его коллеги не ожидали такого спроса.