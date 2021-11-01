Минздрав Германии призвал власти земель вновь открыть центры вакцинации

В Германии из-за роста заражаемости коронавирусом SARS-CoV-2 все чаще звучат призывы к властям федеральных земель вновь открыть центры вакцинации от этой инфекции. Возобновление работы этих центров позволит как можно большему числу людей повторно привиться в кратчайшие сроки, заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) в интервью газете Rheinische Post, опубликованном в понедельник, 1 ноября. Шпан призвал рассылать всем жителям страны старше 60 лет письменные приглашения на прививку. Такая тактика хорошо себя зарекомендовала во время введения первых доз вакцины, указал Шпан.

Эксперты - за бустерные прививки для пожилых

За возобновление работы центров вакцинации высказался и глава Федеральной врачебной палаты Германии Клаус Райнхардт (Klaus Reinhardt). Такой шаг станет "краеугольным камнем" в борьбе с пандемией, считает Райнхардт. Он призвал делать в этих учреждениях еще и дополнительные (бустерные) прививки от ковида соответствующим возрастным категориям.

С аналогичным призывом выступил ранее эксперт Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по вопросам здравоохранения Карл Лаутербах (Karl Lauterbach). По его словам, бустерные дозы препарата от COVID-19 необходимы лицам старше 70 лет.

Эксперт партии "Союз-90/"зеленые" по вопросам здравоохранения Янош Дамен (Janosch Dahmen) возложил часть вины за медленную прививочную кампанию на врачей, практикующих в частном порядке. По мнению Дамена, частные практики не оправдывают ожиданий после закрытия большинства центров вакцинации.

Берлин: врачей призвали приглашать пациентов на прививку по телефону

В свою очередь сенатор по вопросам здравоохранения Берлина Дилек Калайчи (Dilek Kalayci) расценивает вакцинацию как "основной вид деятельности" врачей общей практики. По его мнению, врачам следует систематически звонить своим пациентам и приглашать на прививку от COVID-19. В Берлине сейчас около 40 процентов прививок делают в одном из двух центров вакцинации либо в мобильных пунктах.

В конце сентября большинство центров вакцинации от ковида в Германии были закрыты, некоторые переведены на сокращенное время приема. С тех пор прививки в основном делают в медицинских учреждениях либо в рамках мобильных кампаний.

Вакцинация от COVID-19 в Германии

По состоянию на 1 ноября в 84-миллионной Германии сделано почти 112 млн прививок от ковида. 69,4 процента населения страны получили как минимум одну дозу вакцины, а 66,7 процента привиты полностью.

Между тем семидневный средний показатель распространения коронавируса SARS-CoV-2 в ФРГ менее чем за полторы недели увеличился со 100 до 154,8 случая на 100 тысяч жителей. Суточный прирост заражений 1 ноября составил 9658 случаев, а летальных исходов среди пациентов с ковидом - 23. Всего в стране вирус выявлен у 4 607 208 человек, 95 752 из них скончались, более 4,28 млн выздоровели, сообщил Институт имени Роберта Коха.

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