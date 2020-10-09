В Германии приветствуют присуждение Нобелевской премии мира борцам против голода

Канцлер ФРГ Ангела Меркель приветствовала присуждение Нобелевской премии мира Всемирной продовольственной программе ООН (WFP). "Я поздравляю от всего сердца сотрудниц и сотрудников программы, которые борются против голода во всем мире, часто в самых тяжелых обстоятельствах и при существенных личных лишениях. Премией отмечена их превосходная работа", - заявила глава немецкого правительства в видео-подкасте, опубликованном в субботу, 10 октября.

При этом награждение Нобелевской премией мира продовольственной программы ООН является признанием международной ответственности за борьбу с голодом, подчеркнула Меркель. С проблемой голода в мире нам удастся справиться только совместными усилиями мирового сообщества, отметила она.

Более 820 миллионов людей в мире страдают от голода

Меркель напомнила о договоренности стран "большой семерки" предоставить 22 миллиарда долларов для поддержки борьбы против голода и аграрных реформ, которые были согласованы форматом G20. Несмотря на это, ситуация в сфере обеспечения продовольствием в беднейших странах по-прежнему остается напряженной. "Несмотря на заявленную цель мирового сообщества победить голод до 2030 года и масштабные действия Всемирной продовольственной программы, более 820 миллионов человек страдают от голода, и это нас не может не беспокоить", - подчеркнула она.

Одновременно Меркель указала на последствия изменения климата и необходимость более экологичной системы обеспечения продовольствием. "Это возможно только путем принятия международных мер и глобальной солидарности", - отметила она.

Мюллер назвал WFP маяком в кризисных регионах

В свою очередь министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер (Gerd Müller) назвал WFP "маяком в кризисных регионах и последней спасательной станцией для миллионов нуждающихся". Награждение организации Нобелевской премией мира является "более чем заслуженным" и привлекает внимание мирового сообщества к кризисным регионам мира, подчеркнул он.

"Мир без голода возможен. У нас есть знания и технологии. Для этого нам необходимы дополнительные инвестиции в размере 14 миллиардов долларов в год до 2030 года. Это должно быть следствием присуждения Нобелевской премии мира", - указал Мюллер в интервью газете Passauer Neue Presse.

Присуждение Всемирной продовольственной программе ООН Нобелевской премии мира также поддержали в Ватикане. Это решение подчеркивает значение борьбы против голода, заявил постоянный представитель Святого Престола при WFP Фернандо Чика Арельяно изданию Vatican News. Он призвал международное сообщество забыть об эгоизме и помочь самым бедным.

Нобелевская премия мира за 2020 год

Накануне Нобелевский комитет в Осло представил нового лауреата Нобелевской премии мира. Всемирная продовольственная программа ООН награждается "за усилия в борьбе с голодом, за вклад в улучшение условий по достижению мира в конфликтных регионах и за деятельность в качестве движущей силы в предотвращении использования голода как орудия войны и конфликтов", говорится в заявлении.

Нобелевская премия мира считается важнейшей в мире политической наградой. В этом году жюри выбирало из 318 номинантов, среди которых были 211 человек и 107 организаций. Размер Нобелевской премии в 2020 году увеличен с 9 до 10 миллионов шведских крон (в пересчете около 956 тысяч евро). Из-за пандемии заболевания COVID-19 церемония вручения наград в Стокгольмском концертном зале 10 декабря не состоится: ее заменит телевизионная церемония с включениями из нескольких стран. Нобелевскую премию мира планируют вручить лауреату в университете Осло.

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