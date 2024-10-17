В Германии построили самый длинный пирс на Балтийском море

720-метровый морской пирс в Прерове соединяет берег и новый порт для яхт на искусственном острове в форме подковы.

В октябре 2024 года в Германии на полуострове Фишланд-Дарс-Цингст завершили возведение нового 720-метрового морского пирса Зебрюкке Преров (Seebrücke Prerow) - самого длинного на Балтийском море. Ранее первое место здесь занимал 512-метровый морской причал в польском Сопоте. На балтийском побережье Германии и немецких островах самым длинным был 508-метровый пирс на курорте Херингсдорф.

Новый 720-метровый пирс в Прерове - самый длинный на Балтийском море Фото: Stefan Sauer/dpa/picture alliance

Морской пирс и порт в Прерове

Строительство пирса в Прерове в земле Мекленбург - Передняя Померания было частью инфраструктурного проекта по созданию в этом районе Балтийского моря новой надежной гавани для спортивных яхт, катеров и рыбацких лодок на случай внезапной непогоды.

Они должны будут направляться в Преров после получения штормового предупреждения в случае невозможности быстро добраться до какого-то другого подходящего места на участке между городом Росток и островом Хиддензе. В обычную погоду сюда можно будет заходить на временную стоянку не более чем на сутки.

Во время непогоды в этом новом порту смогут найти надежную стоянку несколько десятков катеров, лодок и яхт Фото: Stefan Sauer/dpa/picture alliance

Преровский порт (Inselhafen Prerow ) на искусственном острове рассчитан в общей сложности на четыре десятка мест. Также здесь теперь находится постоянная база 28-метрового катера немецкой поисково-спасательной службы DGzRS. Как сообщает информационное агентство dpa, в целом на весь этот инфраструктурный проект было потрачено около 46 миллионов евро из средств Европейского союза.

Праздничная иллюминация в Прерове по случаю завершения проекта Фото: Stefan Sauer/dpa/picture alliance

Морские пирсы - достопримечательности курортов

Морские пирсы часто служат не только в качестве причалов для прогулочных катеров и пассажирских судов, но также являются своего рода архитектурными символами и визитными карточками популярных курортов.

Самый первый в Германии такой пирс на Балтийском море возвели 1882 году в Альбеке на острове Узедом. Всего лишь несколько недель назад новый 427-метровый морской пирс необычной формы, по которому можно гулять кругами, открыли для туристов на балтийском курорте Тиммендорфер-Штранд около Любека.

Новый пирс Маритим-Зебрюкке (Maritim-Seebrücke) на балтийском курорте Тиммендорфер-Штранд Фото: Sebastian Stoll, L+W

Где находятся и как выглядят такие немецкие достопримечательности, смотрите в фотогалерее ниже: