В Германии появится бронзовый Пресли - в полный рост и военной форме (фото)

Бад-Наухайм • Памятников Элвису Пресли - мало не бывает. Во всяком случае, так два года назад решили фанаты короля рок-н-ролла на немецком курорте Бад-Наухайм под Франкфуртом-на-Майне.
Именно здесь с октября 1958 года по март 1960 года легендарный певец жил во время прохождения своей военной службы. Сначала пару месяцев вместе со своими сопровождающими занимал номера в отеле Груневальд, затем все перебрались на специально арендованную виллу. Американский военный гарнизон, куда он ездил на службу, располагался по соседству в городе Фридберге.
Инициаторы проекта - Ангела Шторм (Angela Storm) и Майке Бергер (Meike Berger)
Тот самый мост в Бад-Наухайме и та самая фотография Элвиса Пресли
Элвис жив!
В Бад-Наухайме бережно хранят память об этом госте города, проводят фестиваль и так далее. Около отеля Груневальд памятник Пресли установили еще в 1995 году - стелу с барельефом и надписью. Вскоре в городе появится еще один памятник - скульптура из бронзы в полный рост и военной форме. Как раз на этой неделе памятник представили общественности в мастерской, где он был изготовлен.
Авторы памятника, на который поклонники певца собрали достаточно пожертвований, создали скульптуру по фотографии, сделанной, предположительно, в 1959 году на пешеходном мостике недалеко от курортного парка в Бад-Наухайме. Именно на этом мостике, который сейчас ремонтируют, памятник установят и торжественно откроют в день рождения Пресли - 8 января следующего года.
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Элвис Пресли и Германия
Восходящая поп-звезда
Элвис Пресли родился 8 января 1935 года в американском городке Тупело, штат Миссисипи. Ему было 13 лет, когда его семья переехала в Мемфис, штат Теннеси. Именно там он заинтересовался музыкой. В 1954 году в студии знаменитого лейбла Sun Records он записал свои первые синглы, а также создал неповторимый стиль рокабилли. Два года спустя появляется его первый настоящий хит - "Heartbreak Hotel".
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Элвис Пресли и Германия
Армейская жизнь в ФРГ
В 1958 году уже ставший к тому времени звездой Элвис был призван в армию США. Его направляют служить в часть, дислоцированную в западногерманском Фридберге. Причем королю рок-н-ролла позволяют жить не в казармах, а на вилле в близлежащем городке Бад-Наухайме - вместе с отцом, бабушкой и двумя телохранителями. Сегодня люди со всего мира приезжают сюда, чтобы переночевать в "комнате Элвиса".
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Элвис Пресли и Германия
Хиты "made in Germany"
Выступать во время военной службы Элвису запрещалось. Но помешать ему продолжать заниматься музыкой не мог никто. Именно в Германии он написал свои хиты "One Night" и "Fool Such as I". Между прочим, король рок-н-ролла из Америки прославил на весь мир немецкую народную песню "Muss I denn zum Städtele hinaus", которую очень любил исполнять. Правда, в его версии она носит название "Wooden Heart".
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Элвис Пресли и Германия
Скоротечное семейное счастье
Германия ассоциировалась у Пресли не только с быстрой ездой по скоростным немецким автострадам и рок-н-ролом. Здесь он встретил свою будущую жену - Присциллу Болье, дочь офицера ВВС США. На момент знакомства девушке было 14 лет, а Пресли - 24 года. В 1967 году в Лас-Вегасе они поженились. Но Элвис был не из тех, кто мог ограничиться одной женщиной. И в 1973 году брак распался.
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Элвис Пресли и Германия
В память о короле рок-н-ролла
Люди плакали навзрыд, когда 16 августа 1977 года Элвиса Пресли не стало. Певец умер от сердечной недостаточности. Ему было всего 42 года. Четыре десятилетия прошло с тех пор, но память о короле рок-н-ролла не меркнет. Чего стоит один только международный фестиваль European Elvis Festival, который каждый год проходит в Бад-Наухайме. В его рамках проводится традиционный конкурс двойников поп-звезды.
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Элвис Пресли и Германия
Кто был кумиром Элвиса
Элвис Пресли до сих пор, 40 лет спустя после смерти, служит источником вдохновения для музыкантов, артистов, кинорежиссеров. А кто вдохновлял на творчество самого короля рок-н-ролла? Обычно Элвис уклонялся от ответа на этот вопрос, но как-то не выдержал и признался: его кумиры – американская певица Розетта Тарп и актер Джеймс Дин (на фото).
Автор: Наталия Королева