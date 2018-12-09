В Германии появится бронзовый Пресли - в полный рост и военной форме (фото)

Бад-Наухайм • Памятников Элвису Пресли - мало не бывает. Во всяком случае, так два года назад решили фанаты короля рок-н-ролла на немецком курорте Бад-Наухайм под Франкфуртом-на-Майне.

Именно здесь с октября 1958 года по март 1960 года легендарный певец жил во время прохождения своей военной службы. Сначала пару месяцев вместе со своими сопровождающими занимал номера в отеле Груневальд, затем все перебрались на специально арендованную виллу. Американский военный гарнизон, куда он ездил на службу, располагался по соседству в городе Фридберге.

Инициаторы проекта - Ангела Шторм (Angela Storm) и Майке Бергер (Meike Berger)

Тот самый мост в Бад-Наухайме и та самая фотография Элвиса Пресли

Элвис жив!

В Бад-Наухайме бережно хранят память об этом госте города, проводят фестиваль и так далее. Около отеля Груневальд памятник Пресли установили еще в 1995 году - стелу с барельефом и надписью. Вскоре в городе появится еще один памятник - скульптура из бронзы в полный рост и военной форме. Как раз на этой неделе памятник представили общественности в мастерской, где он был изготовлен.

Авторы памятника, на который поклонники певца собрали достаточно пожертвований, создали скульптуру по фотографии, сделанной, предположительно, в 1959 году на пешеходном мостике недалеко от курортного парка в Бад-Наухайме. Именно на этом мостике, который сейчас ремонтируют, памятник установят и торжественно откроют в день рождения Пресли - 8 января следующего года.

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