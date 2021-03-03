Люди и звери - снова вместе. В Германии открылись зоопарки (фото)

Ходенхаген / Мюнстер / Берлин / Кронберг / Росток • В Германии постепенно ослабляют режим локдауна. На прошлой неделе после двухмесячного вынужденного перерыва уже заработали парикмахерские. Сейчас открылись магазины, торгующие одеждой, книгами и другими вещами, не входящими в списки товаров первой необходимости, а также музеи и зоопарки. Везде действуют специальные правила. Глядя на фотографии из зоопарков, трудно сказать, кто соскучился больше: люди по животным или животные по людям.

Немецкие зоопарки после локдауна. Фотографии

Лев в Серенгети-парке в Нижней Саксонии. За животными здесь можно наблюдать, передвигаясь по территории на машинах

Антилопы в этом сафари-парке в нижнесаксонском Ходенхагене от посетителей за время локдауна немного отвыкли, но не отвыкли не обращать на них никакого внимания

Паукообразные обезьяны - коаты в Серенгети-парке

Жираф в Мюнстерском зоопарке принимает первых посетителей, пришедших после локдауна

Бассейн для ластоногих в Берлинском зоопарке

Зоопарк в гессенском Кронберге

Зоопарк в Ростоке в земле Мекленбург - Передняя Померания

Еще одна фотография из Мюнстера - с малайским медведем

Пингвины в Мюнстере тоже обитают

P.S. Такая очередь в понедельник, 8 марта, выстроилась перед зоопарком в Кронберге

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