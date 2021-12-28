В Германии осуждают решение о ликвидации "Международного Мемориала"

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Постановление Верховного суда РФ немыслимо без указания сверху, уверены в германских НКО. Они напомнили о Европейской конвенции по правам человека и призвали отменить закон об "иноагентах".
Целый ряд некоммерческих организаций в Германии осудили решение Верховного суда (ВС) России запретить Международное историко-просветительское общество "Мемориал". Суд тем самым уничтожает "остров свободной мысли и один из последних бастионов демократического гражданского общества", говорится в заявлении 12 НКО, опубликованном во вторник, 28 декабря.Подобное решение "немыслимо без политического указания с самого верха", указывается далее.
Российское государство "борется с конфронтацией с собственной историей несправедливости и хочет монополизировать индивидуальную и коллективную память", отмечают авторы документа. По их словам, власти РФ "криминализируют международное сотрудничество в рамках гражданского общества в ущерб собственной стране". "И это нарушает основополагающие ценности Европейской конвенции по правам человека, которую Россия подписала", - резюмируют составители заявления.
Суд "безжалостно вскрыл абсурдность российского закона об "иностранных агентах", подчеркивается в документе. Цель закона - политические репрессии, положения о применении этой правовой нормы "настолько расплывчаты", что закон "зависит от вкуса соответствующего обвинения", говорится далее.
Авторы призвали отменить законодательство РФ об "иноагентах", а также все другие российские законы, которые делают невозможным любое международное сотрудничество гражданского общества с независимыми российскими партнерами. Деятельность "Мемориала" во имя демократии, прав человека и честной оценки истории обязательно будет продолжена, уверены составители заявления.
Ранее в этот же день ВС России принял решение о запрете "Международного Мемориала". Общество и его региональные подразделения решено ликвидировать. Генпрокуратура РФ в своем иске в суд утверждала, что "Мемориал" якобы неоднократно нарушал законы, а также занимался политической деятельностью с целью влияния на государственные решения и формирования общественного мнения.
Организация отвергла претензии ведомства. "Мемориал" обжалует решение ВС РФ в российских судах, а если потребуется, то и в Европейском суде по правам человека.
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На фоне напряженности в отношениях России и Германии Москву посетила сопредседатель Фонда имени Бёлля Эллен Убершер. DW поговорила с ней о поддержке "Мемориала" и работе представительства Фонда в РФ.