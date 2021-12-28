 В Германии осуждают решение о ликвидации ″Международного Мемориала″ | Новости из Германии о Германии | DW | 28.12.2021

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Германия

В Германии осуждают решение о ликвидации "Международного Мемориала"

Постановление Верховного суда РФ немыслимо без указания сверху, уверены в германских НКО. Они напомнили о Европейской конвенции по правам человека и призвали отменить закон об "иноагентах".

Деревянный молоток и микрофон на столе

Целый ряд некоммерческих организаций в Германии осудили решение Верховного суда (ВС) России запретить Международное историко-просветительское общество "Мемориал". Суд тем самым уничтожает "остров свободной мысли и один из последних бастионов демократического гражданского общества", говорится в заявлении 12 НКО, опубликованном во вторник, 28 декабря.Подобное решение "немыслимо без политического указания с самого верха", указывается далее.

Российское государство "борется с конфронтацией с собственной историей несправедливости и хочет монополизировать индивидуальную и коллективную память", отмечают авторы документа. По их словам, власти РФ "криминализируют международное сотрудничество в рамках гражданского общества в ущерб собственной стране". "И это нарушает основополагающие ценности Европейской конвенции по правам человека, которую Россия подписала", - резюмируют составители заявления.

"Абсудность закона об "иноагентах"

Суд "безжалостно вскрыл абсурдность российского закона об "иностранных агентах", подчеркивается в документе. Цель закона - политические репрессии, положения о применении этой правовой нормы "настолько расплывчаты", что закон "зависит от вкуса соответствующего обвинения", говорится далее.

Авторы призвали отменить законодательство РФ об "иноагентах", а также ​​все другие российские законы, которые делают невозможным любое международное сотрудничество гражданского общества с независимыми российскими партнерами. Деятельность "Мемориала" во имя демократии, прав человека и честной оценки истории обязательно будет продолжена, уверены составители заявления.

Верховный суд РФ запретил "Международный Мемориал"

Ранее в этот же день ВС России принял решение о запрете "Международного Мемориала". Общество и его региональные подразделения решено ликвидировать. Генпрокуратура РФ в своем иске в суд утверждала, что "Мемориал" якобы неоднократно нарушал законы, а также занимался политической деятельностью с целью влияния на государственные решения и формирования общественного мнения.

Организация отвергла претензии ведомства. "Мемориал" обжалует решение ВС РФ в российских судах, а если потребуется, то и в Европейском суде по правам человека.

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    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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Ссылки в интернете

Заявление германских НКО о запрете "Международного Мемориала" в РФ

Zur Zwangsauf­lö­sung der Men­schen­rechts­or­ga­ni­sa­tion Memorial

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