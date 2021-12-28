В Германии осуждают решение о ликвидации "Международного Мемориала"

Целый ряд некоммерческих организаций в Германии осудили решение Верховного суда (ВС) России запретить Международное историко-просветительское общество "Мемориал". Суд тем самым уничтожает "остров свободной мысли и один из последних бастионов демократического гражданского общества", говорится в заявлении 12 НКО, опубликованном во вторник, 28 декабря.Подобное решение "немыслимо без политического указания с самого верха", указывается далее.

Российское государство "борется с конфронтацией с собственной историей несправедливости и хочет монополизировать индивидуальную и коллективную память", отмечают авторы документа. По их словам, власти РФ "криминализируют международное сотрудничество в рамках гражданского общества в ущерб собственной стране". "И это нарушает основополагающие ценности Европейской конвенции по правам человека, которую Россия подписала", - резюмируют составители заявления.

"Абсудность закона об "иноагентах"

Суд "безжалостно вскрыл абсурдность российского закона об "иностранных агентах", подчеркивается в документе. Цель закона - политические репрессии, положения о применении этой правовой нормы "настолько расплывчаты", что закон "зависит от вкуса соответствующего обвинения", говорится далее.

Авторы призвали отменить законодательство РФ об "иноагентах", а также ​​все другие российские законы, которые делают невозможным любое международное сотрудничество гражданского общества с независимыми российскими партнерами. Деятельность "Мемориала" во имя демократии, прав человека и честной оценки истории обязательно будет продолжена, уверены составители заявления.

Верховный суд РФ запретил "Международный Мемориал"

Ранее в этот же день ВС России принял решение о запрете "Международного Мемориала". Общество и его региональные подразделения решено ликвидировать. Генпрокуратура РФ в своем иске в суд утверждала, что "Мемориал" якобы неоднократно нарушал законы, а также занимался политической деятельностью с целью влияния на государственные решения и формирования общественного мнения.

Организация отвергла претензии ведомства. "Мемориал" обжалует решение ВС РФ в российских судах, а если потребуется, то и в Европейском суде по правам человека.

Смотрите также:

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ Политическая деятельность - понятие растяжимое Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ Что стало с признанными "иноагентами" НКО С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода". Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель

