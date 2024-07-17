В Германии осуждены экспортеры запчастей БПЛА в Россию

Приговоры вынесены супружеской паре с гражданством ФРГ и России. Супруги поставляли комплектующие производителю военного оборудования в РФ, установил суд в Штутгарте.

Верховный земельный суд Штутгарта приговорил бывшего бизнесмена из федеральной земли Саар к шести годам и девяти месяцам лишения свободы за незаконную поставку в Россию комплектующих для беспилотников. Поставленные обвиняемым материалы нашли военное применение, констатировал суд в среду, 17 июля.

Проходившая по тому же делу супруга бизнесмена из федеральной земли Баден-Вюртемберг приговорена за пособничество мужу к 21 месяцу лишения свободы условно. Тем самым суд удовлетворил ходатайства Федеральной прокуратуры. Оба фигуранта имеют и немецкое, и российское гражданство.

Нарушение европейского эмбарго

Как следует из материалов дела, клиент осужденной супружеской пары в России производил материалы и комплектующие военного назначения, в том числе беспилотник "Орлан-10", применяемый российскими войсками в войне против Украины. Поставленные ему осужденными электродетали являются составной частью этих дронов, на которые распространяется эмбарго Евросоюза.

Экспортировавшиеся в Россию комплектующие, такие как трансформаторы, усилители и транзисторы, закупались, например, в ФРГ. Осужденные, отправляя эти материалы в Россию, указывали ложных получателей, чтобы создавалось впечатление, будто комплектующие остаются в Германии. Однако закупленные детали поставлялись, в частности, одной из фирм в Санкт-Петербурге.

После российского вооруженного вторжения в Украину в феврале 2022 года Евросоюз ужесточил санкции против РФ, и осужденные супруги адаптировали свою бизнес-модель, отправляя комплектующие в Россию через Турцию, Китай и ОАЭ. Сумма экспортированных в Россию запчастей составила около 875 тысяч евро.