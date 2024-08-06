В ФРГ осудили фактический запрет Фонда имени Аденауэра в РФ

Путин продолжает делать ставку на изоляцию России и полагается на репрессии и цензуру, заявил МИД Германии после признания "нежелательным" в РФ Фонда имени Конрада Аденауэра.

Правительство Германии осудило фактический запрет деятельности Фонда имени Конрада Аденауэра в России. "Мы осуждаем признание фонда "нежелательной" организацией, как и объявление (в марте этого года. - Ред.) Германского общества по изучению Восточной Европы (DGO) "экстремистской" организацией", - заявило министерство иностранных дел ФРГ в соцсети Х во вторник, 6 августа. "Путин продолжает делать ставку на изоляцию России и полагается на репрессии и цензуру. Он криминализует участие гражданского общества (в германо-российских связях. - Ред.) и научный обмен", - говорится в сообщении.

Россия все больше отворачивается от Европы, считает эксперт по внешней политике во фракции Христианско-демократического союза (ХДС) в бундестаге Юрген Хардт (Jürgen Hardt). "Россия в очередной раз демонстрирует, что разрывает контакты и каналы связи с Западом", - сказал он агентству AFP. По словам политика, "отход от европейских ценностей явно очевиден и для всех, кто защищает российскую политику в Германии".

Близкий к ХДС Фонд имени Аденауэра продвигает демократию и мирное сосуществование народов и наций, "именно те ценности, которые попирает Россия". Поэтому шаг по фактическому запрету фонда в России был предсказуем, отметил Хардт.

По его словам, нормальная работа фонда в Москве все равно уже была невозможна. Хардт назвал "прискорбным, что у ценящих свободу людей в России теперь еще меньше возможностей для установления контактов" с внешним миром.

Фонд имени Аденауэра работал в РФ с 1990 года

Фонд имени Конрада Аденауэра имеет 111 представительств по всему миру. Своими целями он заявляет продвижение либеральной демократии и социальной рыночной экономики, мира и свободы, трансатлантических отношений и европейского единства. В России представительство фонда работает с 1990 года. "Фонд служит площадкой для конструктивного обмена мнениями между российскими и немецкими политиками и экспертным сообществом. В широком смысле Фонд является связующим звеном между обществами Германии и России", - говорится на сайте организации.

"Нежелательные" организации в России

Число "нежелательных" организаций в России стало резко расти после начала полномасштабной войны РФ против Украины. По подсчетам журналистов, в 2022 году российские власти признали "нежелательными" 23 организации, в 2023-м - 58. По состоянию на 12 июля 2024 года статус "нежелательных" в России имели 176 организаций.



Статус "нежелательных" организаций юридически существует в российском законодательстве с 2015 года. Им запрещено вести деятельность на территории РФ под угрозой административной и уголовной ответственности. Административная и уголовная ответственность предусмотрена и за сотрудничество с этими организациями. В июле 2024 года Госдума ужесточила соответствующий закон. За участие в деятельности любой "нежелательной" организации россиянам может грозить, например, штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до 4 лет, а за организацию ее деятельности - до 6 лет лишения свободы.