В Германии несколько улучшились экспортные ожидания бизнеса

Значение индекса экспортных ожиданий ifo за месяц выросло с минус 6,3 до минус 3,8 пункта. При этом динамичного развития в экспортной отрасли ФРГ по-прежнему не наблюдается, констатируют экономисты.

Согласно опросу немецкого Института экономических исследований ifo, в Германии растет оптимизм среди экспортных промышленных компаний. В ноябре значение индекса экспортных ожиданий, составляемого ifo, возросло с минус 6,3 пункта до минус 3,8 пункта в октябре, сообщил институт в Мюнхене в понедельник, 27 ноября.

Тем самым, данный показатель вновь растет уже второй месяц подряд, это его самое высокое значение за последние полгода. Вместе с тем экспортные отрасли по-прежнему не демонстрируют динамичного развития, отмечает руководитель опроса Клаус Вольрабе (Klaus Wohlrabe).

Наибольший оптимизм - у производителей продуктов питания и одежды

При этом рост объемов экспорта ожидается в ближайшие месяцы лишь в некоторых секторах промышленности, в частности, в производстве продуктов питания и одежды. Среди автомобилестроителей было зафиксировано примерно равное число положительных и отрицательных прогнозов. Между тем, машиностроительные и электротехнические компании ожидают снижения числа заказов из-за рубежа.

В рамках ежемесячного исследования ifo опрашивает более 2300 промышленных компаний Германии. При этом фирмы сообщают о своих экспортных ожиданиях на ближайшие три месяца.

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