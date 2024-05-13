В Германии назвали самые популярные регионы для кемпинга

Площадки и парки для кемпинга в Германии не только справились с последствиями пандемии, но и установили рекорд по количеству ночевок.

В 2023 году популярность кемпинга в Германии достигла рекордного уровня. Об этом сообщило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене. Согласно официальным данным, в прошлом году общее число ночевок на площадках для автомобильного и палаточного кемпинга в целом по стране превысило 42 миллиона, что более чем на 18 процентов выше уровня 2019 года до начала пандемии и на 5,2 процента больше, чем в 2022 году.

Этот показатель постоянно увеличивался на протяжении последних десяти лет за исключением периода действия коронавирусных ограничений (2020-2021). При этом в целом немецкий гостиничный бизнес пока еще не вернулся на уровень до начала пандемии, хотя уже практически восстановился. В 2023 году отставание по всей отрасли составило всего 1,7 процента.

Кемпинг на острове Пёль в Мекленбургской бухте Балтийского моря Фото: Luftbild Bertram/blickwinkel/picture alliance

Самые популярные регионы для кемпинга в Германии

Как говорится в отчете ведомства, наибольшей популярностью среди туристов из Германии и других стран пользовались кемпинги на балтийском побережье в земле Шлезвиг-Гольштейн, где было зарегистрировано около 3,5 миллиона ночевок. Затем следуют регион Шварцвальд - "Чернолесье" в Баден-Вюртемберге (2,6 миллиона) и побережье Северного моря в Нижней Саксонии.

На четвертом и пятом местах - баварский горный регион Альгой (1,8 миллиона) и туристический регион Боденское озеро - Верхняя Швабия в Баден-Вюртемберге (1,7 миллиона).

Рост тарифов на стояночные места для автомобилей и прицепов составил в среднем 9 процентов, на места для палаток - 6,6 процента. В целом по всей гостиничной отрасли - 7,5 процента при годовой инфляции в 5,9 процента.

Кемпинг посреди песчаной дюны на острове Узедом в Балтийском море Фото: Stefan Sauer/dpa/picture alliance

Рейтинг популярности среди иностранцев

Иностранные любители кемпинга предпочитают юго-западные регионы Германии, куда охотно приезжают туристы из соседних европейских стран, в первую очередь - Франции, Люксембурга и Нидерландов.

На первом месте по популярности среди иностранцев в 2023 году оказался Шварцвальд - 736 тысяч ночевок из 2,6 миллиона в целом по этому региону. Далее следуют долины Мозеля и Саара (395 тысяч), горный регион Айфель в Северном Рейне - Вестфалии (248 тысяч), Боденское озеро - Верхняя Швабия (230 тысяч) и Альгой (158 тысяч).