В Германии нашли редчайший минерал

Этот чрезвычайно редкий минерал был впервые описан в 1821 году и назван в честь немецкого ученого Александра фон Гумбольдта.

Шесть небольших кусков желтого цвета, которые могут поместиться в пригоршне из двух сложенных ладоней… Эта фотография была сделана в архиве геологической службы баварского земельного ведомства по охране окружающей среды в городе Хоф в Верхней Франконии.

Как сообщает информационное агентство dpa, во время работы над созданием цифровой базы данных здешней горной коллекции специалисты ведомства обнаружили небольшую коробку, в которой находились образцы гумбольдтина (Humboldtin) - редчайшего минерала, впервые описанного в 1821 году. Общее количество найденных во всем мире образцов данного минерала до сих пор очень невелико - плюс примерно еще ровно столько же, сколько сейчас обнаружили в Хофе.

Этот смолоподобный минерал встречается в бурых углях и черных глинистых сланцах - обычно покрывает трещины в этих породах. Состоит из железа, углерода и воды и (Fe2 C2O4 * 2H2O).

Первый образец был найден немецким ученым-минерологом Августом Брайтхауптом (August Breithaupt) на заброшенном карьере по добыче бурого угля в чешском районе Мост. Изучивший затем этот минерал перуанский ученый Мариано Эдуардо де Риверо и Устариз решил назвать находку в честь немецкого естествоиспытателя Александра фон Гумбольдта (Alexander von Humboldt).

Как нашли гумбольдтин в баварской коллекции минералов

Во время оцифровывания архивных документов специалисты баварского геологического ведомства обнаружили письмо 75-летней давности, в котором упоминался гумбольдтин, однако в каталоге здешней коллекции записи о поступлении минерала не содержалось. Поэтому ученые решили проверить все хранилище - около 130 тысяч образцов. В результате в конце прошлого года они обнаружили небольшую коробку, в которой находились куски гумбольдтина и заполненная этикетка.

Проведенное лабораторное исследование сейчас подтвердило состав минерала. Образцы поступили в Хоф из района по добыче бурого угля около Швандорфа в Верхнем Пфальце. Ученые хотели бы изучить место обнаружения гумбольдтина, однако в 1980-х годах карьер после закрытия заполнили водой, чтобы создать искусственное озеро.

Где можно будет увидеть гумбольдтин

Как сообщили в баварском ведомстве, любители минералогии смогут увидеть неожиданную находку в октябре 2024 года на традиционной выставке в Мюнхене - The Munich Show - Mineralientage München. Это мероприятие, в котором участвует более 1100 экспонентов из шестидесяти стран, ежегодно посещает более 30 тысяч человек.

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