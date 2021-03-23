В Германии начались испытания электрического мусоровоза (фото)

Нюрнберг • Ежедневно на улицы города Нюрнберга в Баварии для вывоза бытовых отходов выходят более четырех десятков мусоровозов. В ближайшие четыре недели среди них будет такой вот электрический автомобиль производства немецкой фирмы Quantron, специализирующейся на грузовиках и автобусах с альтернативными приводами.

В отличие от электрического пожарного автомобиля в Берлине, о котором мы рассказывали, никакими дополнительными бензиновыми или дизельными моторами он не оснащен, то есть электрифицирован полностью.

Электрический мусоровоз в Нюрнберге. Фотографии

Как сообщает информационное агентство dpa, в ходе испытаний предстоит выяснить, насколько выгодным может быть использование таких моделей по сравнению с дизельными автомобилями. Специалисты городского предприятия по утилизации и переработке отходов ASN также проверят надежность в эксплуатации, получат собственные данные о среднем пробеге после полной зарядки батарей, а также подсчитают, во сколько будет обходиться эксплуатация такой техники - в частности, расходы на электроэнергию в реальных условиях.

Альтернативному транспорту - энергия из возобновляемых источников

На основе этих данных будет принято решение о возможной покупке электрических мусоровозов для Нюрнберга. По цене они вдвое дороже новых моделей с дизельными двигателями, оборудованных современными системами очистки выхлопных газов. При этом уже примерно половина парка легковых машин этого городского предприятия состоит из электрических автомобилей. Энергия для них используется исключительно из альтернативных источников.

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