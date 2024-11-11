В Германии началось "пятое время года"

В тех регионах Германии, где традиционно проходит карнавал, сезон официально открылся в понедельник, 11 ноября, ровно в 11 часов 11 минут. Его здесь еще называют "пятым временем года".

В Кельне, Дюссельдорфе, Майнце и других немецких городах на Рейне наступило "пятое время года" - именно так здесь называют карнавальный сезон, стартующий в ноябре и длящийся до февраля-марта. Торжественное открытие состоялось в понедельник, 11 ноября, в 11 часов 11 минут.

В Кельне любители карнавала отметили начало сезона народными гуляниями - с песнями и пивом. Тысячи ряженых вышли на центральные улицы и площади, несмотря на низкое серое небо и моросящий дождь. Обербургомистр Кельна Генриетта Рекер (Henriette Reker) заявила на церемонии открытия сезона в понедельник, что карнавал как никогда нужен сегодня: "Я убеждена, что всем нам не помешает немного энергии, чтобы пережить те многочисленные кризисы, в которых мы оказались".

На церемонии открытия карнавального сезона в центре Кельна. 11 ноября 2024 года Фото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Карнавальный сезон на Рейне продлится до начала марта

С ноября по март в городах и деревнях на Рейне будут проводиться самые разные мероприятия, связанные с карнавалом: заседания шутовских обществ, концерты традиционной карнавальной музыки.

Главное действие рейнского карнавала традиционно приходится на так называемый "бешеный понедельник" (Rosenmontag, он же - "сумасшедший" или "неистовый") - понедельник перед началом Великого поста. В 2025 году - 3 марта.

Обязательная часть карнавальных шествий в "бешеный понедельник" - повозки с сатирическими композициями из папье-маше. Среди постоянных объектов карнавальной сатиры - канцлер, главы иностранных государств и правительств, немецкие федеральные, региональные и местные политики. Повозки всегда привлекают внимание прессы, часто становятся темой обсуждений, комментарий и споров.

Завершится карнавальный сезон в "пепельную среду". В 2025 году - 5 марта.