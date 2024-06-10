  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
ПолитикаГермания

В ФРГ на выборах в Европарламент побеждают правоцентристы

Александра Иванова
10 июня 2024 г.

ХДС и ХСС совместно набирают более 30 процентов на выборах в Европарламент, следует из предварительных официальных результатов. На втором месте в стране - правые популисты из АдГ.

https://p.dw.com/p/4gqnU
Лидер Европейской народной партии Манфред Вебер, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер и председатель ХДС Фридрих Мерц
Лидеры ХДС и ХСС в БаварииФото: Sven Hoppe/dpa/picture alliance

Находящийся в оппозиции к нынешнему правительству ФРГ Христианско-демократический союз (ХДС), по предварительным официальным результатам выборов в Европарламент, публикуемым в ночь на понедельник, 10 июня, является явным лидеров голосования в Германии.

По данным, которые обнародовала глава федеральной избирательной комиссии, к 01.40 (02.40 мск) общий результат правоцентристского консервативного ХДС и его сестринской партии Христианско-социальный союз (ХСС), значащейся в избирательных бюллетенях в Баварии, составлял 30,5%.

На втором месте на момент публикации находилась правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая получила поддержку 15,1% избирателей - в основном, за счет восточногерманских федеральных земель.

На третьем месте расположилась правящая Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), заручившаяся поддержкой 14,3% избирателей. Для сравнения: в 2019 году на выборах в Европарламент за социал-демократов проголосовали 15,8% немцев. 

Входящие в правящую коалицию силы "Союз 90"/ "зеленые" и  Свободная демократическая партия (СвДП) могут рассчитывать на 12,3% и 5,3% соответственно. По сравнению с прошлыми выборами на европейском уровне это означает потери в 8,2% и 0,1% соответственно. 

Зарегистрированная в январе текущего года партия "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ) на своих первых выборах в Европарламент набирает 5,7% голосов.

Подготовка к выборам в ландтаги и в бундестаг

Наблюдатели отмечают, что голосование на выборах в Европарламент в Германии можно расценивать, как "лакмусовую бумажку", отображающую настроения избирателей перед грядущими осенью выборами  земельных парламентов (ландтагов) в Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге, а также выборами в бундестаг в 2025 году. "Тот факт, что на востоке Германии АдГ с большим преимуществом идет на первом месте, в этом отношении имеет особое значение", - констатирует агентство dpa.

По сравнению с выборами в Европарламент 2019 года АдГ прибавила почти пять процентных пунктов. Результат нынешнего года в 15,9% - выше, чем у любой из входящих сейчас в правящую коалицию партий.

В начале года прогнозы сулили "Альтернативе для Германии" еще более высокие результаты - около 20%. Однако скандал из-за обвинений в связях с Россией и Китаем, вокруг двух лидеров списка германских правых популистов на выборах - Максимилиана Кра (Maximilian Krah) и Петра Быстрона (Petr Bystron), очевидно, стоил их партии популярности.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Демонстрация в Берлине перед зданием рейхстага против правового экстремизма в Германии, 21 января 2024 года

Протесты в Германии против АдГ и ультраправых

Протесты в Германии против АдГ и ультраправых

В середине января в ряде немецких городов состоялись многотысячные акции протеста против правопопулистcкой партии "Альтернатива для Германии" и правого экстремизма. Как это происходило - в фотогалерее DW.
Политика22 января 2024 г.9 фото
Депутат Европарламента от АдГ Максимилиан Кра

Партия Ле Пен против союза с АдГ: как оскандалился депутат Кра, и есть ли у АдГ ‎ему альтернатива

Партия Ле Пен против союза с АдГ: как оскандалился депутат Кра, и есть ли у АдГ ‎ему альтернатива

В Германии на фоне выборов в Европарламент разгорелся очередной скандал с АдГ – партией "Альтернатива для Германии", которой уделяют особое внимание в российском медиапространстве. Руководство партии запретило депутату Европарламента от АдГ Максимилиану Кра делать публичные заявления и принимать участие в выступлениях. Из-за скандала против союза с АдГ выступили даже в партии Ле Пен.
Политика22 мая 2024 г.06:06 мин.
Предвыборные плакаты в Германии

Чего ждать от немецких партий после выборов в Европарламент

Чего ждать от немецких партий после выборов в Европарламент

Война России против Украины определила тематику избирательной кампании в ФРГ. DW - о рейтингах и позициях немецких партий по вопросам обеспечения мира и безопасности в Европе.
Политика30 мая 2024 г.
Показать еще