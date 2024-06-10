В ФРГ на выборах в Европарламент побеждают правоцентристы

ХДС и ХСС совместно набирают более 30 процентов на выборах в Европарламент, следует из предварительных официальных результатов. На втором месте в стране - правые популисты из АдГ.

Находящийся в оппозиции к нынешнему правительству ФРГ Христианско-демократический союз (ХДС), по предварительным официальным результатам выборов в Европарламент, публикуемым в ночь на понедельник, 10 июня, является явным лидеров голосования в Германии.

По данным, которые обнародовала глава федеральной избирательной комиссии, к 01.40 (02.40 мск) общий результат правоцентристского консервативного ХДС и его сестринской партии Христианско-социальный союз (ХСС), значащейся в избирательных бюллетенях в Баварии, составлял 30,5%.

На втором месте на момент публикации находилась правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая получила поддержку 15,1% избирателей - в основном, за счет восточногерманских федеральных земель.

На третьем месте расположилась правящая Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), заручившаяся поддержкой 14,3% избирателей. Для сравнения: в 2019 году на выборах в Европарламент за социал-демократов проголосовали 15,8% немцев.

Входящие в правящую коалицию силы "Союз 90"/ "зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП) могут рассчитывать на 12,3% и 5,3% соответственно. По сравнению с прошлыми выборами на европейском уровне это означает потери в 8,2% и 0,1% соответственно.

Зарегистрированная в январе текущего года партия "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ) на своих первых выборах в Европарламент набирает 5,7% голосов.

Подготовка к выборам в ландтаги и в бундестаг

Наблюдатели отмечают, что голосование на выборах в Европарламент в Германии можно расценивать, как "лакмусовую бумажку", отображающую настроения избирателей перед грядущими осенью выборами земельных парламентов (ландтагов) в Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге, а также выборами в бундестаг в 2025 году. "Тот факт, что на востоке Германии АдГ с большим преимуществом идет на первом месте, в этом отношении имеет особое значение", - констатирует агентство dpa.

По сравнению с выборами в Европарламент 2019 года АдГ прибавила почти пять процентных пунктов. Результат нынешнего года в 15,9% - выше, чем у любой из входящих сейчас в правящую коалицию партий.

В начале года прогнозы сулили "Альтернативе для Германии" еще более высокие результаты - около 20%. Однако скандал из-за обвинений в связях с Россией и Китаем, вокруг двух лидеров списка германских правых популистов на выборах - Максимилиана Кра (Maximilian Krah) и Петра Быстрона (Petr Bystron), очевидно, стоил их партии популярности.