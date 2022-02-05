Глава Всемирной медицинской ассоциации выступил за обязательные прививки для взрослых

Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери (Frank Ulrich Montgomery) высказался за введение обязательной вакцинации против коронавируса для лиц в возрасте 18 лет и старше, при этом прививки должны быть сделаны в течение двух лет. Об этом он заявил в опубликованном в субботу, 5 февраля, интервью немецкой газете Rheinische Post. Монтгомери не уточнил, какие санкции, по его мнению, должны применяться к тем, кто не прошел вакцинацию.

Франк Ульрих Монтгомери

За введение обязательной вакцинации с 18-летнего возраста выступил также Герд Ландсберг (Gerd Landsberg), глава Немецкого союза городов и общин (Deutscher Städte- und Gemeindebund). Но прежде, по его словам, необходимо уточнить, как будет контролироваться данный процесс. "Я думаю, что идея ХДС/ХСС (проигравшего последние выборы блока консервативных партий. - Ред.) принять решение об обязательной вакцинации, но только для того, чтобы обеспечить его выполнение посредством другого решения, является хорошей идеей, - пояснил Ландсберг. - В конце концов, может оказаться, что решение принято, но его вовсе не обязательно выполнять, если ситуация решительно улучшится".

В настоящее время группа представителей парламентских фракций правящей коалиции в составе Социал-демократической партии Германии (СДПГ), партии "Союз-90"/"зеленые" и Свободной демократической партии (СвДП) представили на рассмотрение бундестага законопроект, согласно которому требование обязательной вакцинации против коронавируса для лиц старше 18 лет и имеющих постоянное место жительства в ФРГ должно действовать до 31 декабря 2023 года. Причем каждому жителю необходимо сделать три прививки. Для тех, кто не предоставит подтверждения, проект закон предусматривает штраф. Ожидается, что бундестаг обсудит законопроект о введении в Германии обязательной вакцинации к концу марта. А с середины марта требование обязательной вакцинации будет распространяться на медицинских работников и работников сферы обслуживания.

В ФРГ зафиксирован новый максимум заболеваний

Институт имени Роберта Коха (RKI) сообщил в субботу, 5 февраля, о дальнейшем росте показателя заражаемости в Германии (из расчета на 100 тысяч человек за последние семь дней) и, таким образом, зафиксировал очередной максимум. Согласно данным RKI, коэффициент инфицированных за неделю составил в субботу утром 1388 новых случаев. Днем ранее этот показатель составил 1349,5 случая, неделю назад - 1127,7 случая, а месяц назад - 258,6. Местные органы здравоохранения Германии сообщили в RKI о 217 815 новых случаях заражения коронавирусом в течение последних суток. Неделю назад было зафиксировано 189 166 случаев инфицирования.

Эксперты считают, что реальное число случаев заражения выше, отчасти потому, что во многих местах центры тестирования и медицинские учреждения сильно перегружены и работают на пределе возможностей. Кроме того, некоторые города и округи уже несколько дней сообщают о проблемах с регистрацией данных о заболеваемости.

Уровень смертности от SARS-CoV-2 несколько снизился

За последние сутки в Германии зарегистрировано 172 случая смерти от коронавируса и его последствий (неделю назад - 182). С начала пандемии RKI насчитал 10 889 417 подтвержденных случаев заражения вирусом SARS-CoV-2. Реальное число, вероятно, гораздо выше, поскольку многие случаи остаются невыявленными. По данным RKI на пятницу, 4 февраля, число поступивших в больницы пациентов с коронавирусом, составило за последние семь дней 5,45 на 100 000 жителей (в четверг данный показатель равнялся 5,00). В их число могут входить люди с положительным тестом на коронавирус, госпитализированные в связи с другим основным заболеванием.

За период с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило в Германии 8 016 000 человек. Число скончавшихся от коронавирусной инфекции выросло в стране до 118 676 человек.

Количество пациентов с COVID-19 в отделениях интенсивной терапии больниц в Германии остается в течение последних суток несколько выросло и составляет 2872 (днем ранее этот показатель равнялся 2300).

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