 В Германии максимум заражаемости ковидом обновляется 15-й день подряд | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 22.11.2021

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Коронавирус

В Германии максимум заражаемости ковидом обновляется 15-й день подряд

Индекс распространения коронавируса, указывающий на число новых случаев на 100 000 жителей Германии за семь дней, обновляет максимумы пятнадцатый день подряд.

Отделение интенсивной терапии в Фюрте

Отделение интенсивной терапии в Фюрте

Семидневный средний показатель распространения коронавируса в Германии продолжает расти. По данным Института имени Роберта Коха (RKI), на утро понедельника, 22 ноября, он составил 386,5 случая на 100 тысяч жителей - это новый максимум, который обновляется уже 15-й день подряд. За неделю до этого сообщалось о 303 случаях, а еще неделей ранее - о 213,7 случаях.

Показатель распространения, указывающий на число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией на 100 тысяч жителей за последние семь дней, 8 ноября впервые с начала пандемии преодолел отметку в 200 случаев.

Прирост новых случаев коронавируса

По данным RKI, в течение последних суток было зафиксировано 30 643 новых случая заражения вирусом SARS-CoV-2, однако эти данные могут быть неполными, поскольку на выходных как правило проводится меньше тестов и выявляется меньше заражений. Суточный максимум за все время пандемии в Германии был достигнут 11 ноября - 50 196 новых случаев. 

От COVID-19 и его последствий в Германии скончались 62 пациента. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 99 124 летальных исхода, связанных с коронавирусом.

Важнейший в Германии критерий для введения антикоронавирусных ограничений - это семидневный коэффициент загруженности клиник. По сведениям от 19 ноября, он составил 5,34 на 100 тысяч населения. Данных за выходные пока нет, поскольку в субботу и воскресенье они не публикуются. Самый высокий до сих пор коэффициент загруженности клиник в Германии наблюдался в прошлогодний рождественский период - около 15,5 на сто тысяч жителей.

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    Автор: Андрей Гурков


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