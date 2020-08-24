 В Германии купили ″фейсбук″ времен 30-летней войны за 2,8 млн евро (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 26.08.2020

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По Германии

В Германии купили "фейсбук" времен 30-летней войны за 2,8 млн евро (фото)

На страницах этого уникального альбома оставили свои записи европейские императоры, короли, князья и прочие знатные особы первой половины XVII века.

Album Amicorum во время презентации

"Album Amicorum" во время презентации

Вольфенбюттель • Этот уникальный экспонат был приобретен для исторической Библиотеки герцога Августа (нем. Herzog August Bibliothek) в нижнесаксонском городе Вольфенбюттеле примерно за 2,8 миллиона евро. Сейчас "Альбом лучших друзей" (лат. "Album Amicorum", нем. Das "Große Stammbuch") представили общественности и сообщили подробности.

Зал Библиотеки герцога Августа

Библиотека герцога Августа в Вольфенбюттеле. Одним из директоров этой библиотеки в свое время был поэт и основоположник немецкой классической литературы Готхольд Эфраим Лессинг (Gotthold Ephraim Lessing)

"Альбом лучших друзей" Филиппа Хайнхофера

Как передает агентство dpa, изначально 227-страничный альбом принадлежал известному и влиятельному художественному агенту, торговцу произведениями искусства и дипломату из немецкого города Аугсбурга Филиппу Хайнхоферу (Philipp Hainhofer, 1578-1647), точнее - был изготовлен и постепенно заполнялся. Разные художники по заказу владельца создавали на его страницах портреты знатных лиц и знакомых Хайнхофера, украшали изображениями гербов, цветов и животных. Затем эти друзья или клиенты по его просьбе оставляли в альбоме свои записи и автографы. Среди них были императоры, короли, князья, полководцы.

Эта библиотека была основана в конце XVI века в качестве личного собрания книг герцога Августа Брауншвейг-Вольфенбюттельского и стала публичной после его смерти

Эта библиотека была основана в конце XVI века в качестве личного собрания книг герцога Августа Брауншвейг-Вольфенбюттельского и стала публичной после его смерти

Уникальный документ времен  времен Тридцатилетней войны

Все это можно назвать своего рода "фейсбуком" европейской элиты того времени или сравнить с поэтическими альбомами, в которых, например, дети раньше - до наступления эпохи социальных сетей - непременно предлагали оставлять записи своим друзьям, одноклассникам и так далее. 

Альбом был приобретен у частного владельца. Сделка финансировалась из средств разных государственных и прочих фондов. Федеральная земля Нижняя Саксония также выделила 300 тысяч евро на трехлетний научный проект по изучению этого уникального документа, на страницах которого, как предполагают эксперты, можно найти много интересных деталей и секретов, в том числе, о причинах и обстоятельствах начала Тридцатилетней войны. Как сообщили в библиотеке, альбом также будет отсканирован для последующего размещения цифровой копии в интернете.

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  • Библиотека Анны Амалии

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    Библиотека Анны Амалии

    Эта основанная в 1691 году в Веймаре библиотека, которой одно время руководил Гете, входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Она носит имя герцогини Анны Амалии (1739-1807) - своей главной покровительницы. В 2007 году вновь открылся для посетителей отреставрированный после пожара знаменитый зал в стиле рококо. Книгохранилище славится своим собранием классической немецкой литературы.

  • Библиотека герцога Августа

    Самые увлекательные немецкие библиотеки

    Библиотека герцога Августа

    Герцог Август Брауншвейг-Вольфенбюттельский (1579-1666) был заядлым библиофилом и собрал одну из богатейших библиотек в Европе своего времени. Публичным это "восьмое чудо света", как называли его собрание, стало после смерти герцога. Ныне в фондах библиотеки в Вольфенбюттеле около миллиона наименований, в том числе 12 тысяч античных и средневековых рукописей, а также тысячи географических карт.

  • Филологическая библиотека Свободного университета Берлина

    Самые увлекательные немецкие библиотеки

    Библиотека Фостера

    Еще до его открытия в 2005 году здание новой филологической библиотеки Свободного университета Берлина называли "Berlin Brain" из-за его внешнего сходства с человеческим мозгом. Футуристическое здание спроектировал сэр Норман Фостер, английский архитектор, который также является автором знаменитого стеклянного купола, внутри которого могут ходить люди, на историческом здании Рейхстага в Берлине.

  • Bibliothekssaal der Wissenschaftlichen Bibliothek Görlitz Copyright: picture-alliance/ZB/M. Hiekel

    Самые увлекательные немецкие библиотеки

    Библиотека Верхней Лужицы

    Верхнелужицкая научная библиотека, основанная еще в 1806 году, хранит в своих фондах более 140 тысяч книг, посвященных истории, культуре, природе, экономике обширного региона между немецким Дрезденом и польским Вроцлавом. Расположена библиотека в самом восточном городе Германии, Гёрлице.

  • Центр имени Якоба и Вильгельма Гриммов

    Самые увлекательные немецкие библиотеки

    Центр имени Якоба и Вильгельма Гриммов

    Названная в честь великих немецких лингвистов научная библиотека Берлинского университета имени Гумбольдта, построенная в 2009 году, объединила филиалы, ранее разбросанные по всему городу. В этом здании, фасады которого напоминают книжные полки, книги надежно защищены от света, но у читателей создается впечатление, что они находятся под открытым небом.

  • Баварская государственная библиотека

    Самые увлекательные немецкие библиотеки

    Баварская государственная библиотека

    Центральная библиотека федеральной земли Бавария, основанная в середине 16-го века, обладает обширными коллекциями рукописей и инкунабул, музыкальных изданий, а также многочисленными другими специальными коллекциями. С 1663 года по сей день действует закон, предписывающий передавать два экземпляра каждого выпущенного в Баварии печатного издания Баварской государственной библиотеке в Мюнхене.

  • Читальный зал Колумба

    Самые увлекательные немецкие библиотеки

    Читальный зал "Колумба"

    Не коллекциями книг славится это уникальное здание, которое вовсе даже и не является библиотекой. И все же, его нельзя не упомянуть в этой подборке: располагающий к медитации читальный зал уникален своим интерьером. Зал находится в новом художественном музее кельнской архиепархии, построенном на развалинах романской церкви Святого Колумбы в центре Кельна.

    Автор: Элла Володина


 

Контекст

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