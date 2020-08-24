В Германии купили "фейсбук" времен 30-летней войны за 2,8 млн евро (фото)

Вольфенбюттель • Этот уникальный экспонат был приобретен для исторической Библиотеки герцога Августа (нем. Herzog August Bibliothek) в нижнесаксонском городе Вольфенбюттеле примерно за 2,8 миллиона евро. Сейчас "Альбом лучших друзей" (лат. "Album Amicorum", нем. Das "Große Stammbuch") представили общественности и сообщили подробности.

Библиотека герцога Августа в Вольфенбюттеле. Одним из директоров этой библиотеки в свое время был поэт и основоположник немецкой классической литературы Готхольд Эфраим Лессинг (Gotthold Ephraim Lessing)

"Альбом лучших друзей" Филиппа Хайнхофера

Как передает агентство dpa, изначально 227-страничный альбом принадлежал известному и влиятельному художественному агенту, торговцу произведениями искусства и дипломату из немецкого города Аугсбурга Филиппу Хайнхоферу (Philipp Hainhofer, 1578-1647), точнее - был изготовлен и постепенно заполнялся. Разные художники по заказу владельца создавали на его страницах портреты знатных лиц и знакомых Хайнхофера, украшали изображениями гербов, цветов и животных. Затем эти друзья или клиенты по его просьбе оставляли в альбоме свои записи и автографы. Среди них были императоры, короли, князья, полководцы.

Эта библиотека была основана в конце XVI века в качестве личного собрания книг герцога Августа Брауншвейг-Вольфенбюттельского и стала публичной после его смерти

Уникальный документ времен времен Тридцатилетней войны

Все это можно назвать своего рода "фейсбуком" европейской элиты того времени или сравнить с поэтическими альбомами, в которых, например, дети раньше - до наступления эпохи социальных сетей - непременно предлагали оставлять записи своим друзьям, одноклассникам и так далее.

Альбом был приобретен у частного владельца. Сделка финансировалась из средств разных государственных и прочих фондов. Федеральная земля Нижняя Саксония также выделила 300 тысяч евро на трехлетний научный проект по изучению этого уникального документа, на страницах которого, как предполагают эксперты, можно найти много интересных деталей и секретов, в том числе, о причинах и обстоятельствах начала Тридцатилетней войны. Как сообщили в библиотеке, альбом также будет отсканирован для последующего размещения цифровой копии в интернете.

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