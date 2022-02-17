В Германии из-за урагана парализовано железнодорожное сообщение

Мощный ураган "Иления", пронесшийся над северными и западными регионами Германии в ночь на четверг, 17 февраля, парализовал движение железнодорожного транспорта в стране. В семи федеральных землях - Нижней Саксонии, Бремене, Гамбурге, Шлезвиг-Гольштейне, Мекленбурге - Передней Померании, Берлине и Бранденбурге приостановлено движение поездов дальнего следования.
Ураган сильно повлиял и на региональное железнодорожное сообщение. Практически повсеместно отменяют или задерживают рейсы. К югу от Гамбурга движение поездов прекращено полностью. Железнодорожный концерн Deutsche Bahn из-за продолжающейся непогоды не исключает, что перебои сохранятся и в ближайшие дни.
Во многих регионах закрыты школы
В самой многонаселенной федеральной земле Германии - Северном Рейне - Вестфалии - в качестве меры предосторожности закрыты все школы. Земельное правительство призвало родителей по возможности не отправлять детей и в детские сады. Земля Бремен перевела школы на дистанционное обучение, закрыты школы и в некоторых районах Нижней Саксонии. В целом ряде других земель власти позволили родителям самим решать, следует ли отправлять детей в школу.
Основной удар урагана пришелся на северную часть земель Гессен, Саксония и южную часть земли Бранденбург. В некоторых районах ФРГ произошли наводнения. Мощные порывы ветра валили деревья, срывали дорожные щиты и знаки, однако о крупных разрушениях пока не сообщается. В районе 1141-метровой горы Броккен, расположенной в лесном регионе Гарц на востоке Германии, скорость ветра достигала 159 км/ч.
Немецкая метеорологическая служба (Deutscher Wetterdienst, DWD) сообщила, что "Иления" с середины дня 17 февраля ослабеет, но передышка, скорее всего, будет короткой. Уже в полдень 18 февраля пределов Германии может достичь ураганный циклон "Зейнеп" с британских островов, который принесет с собой сильные порывы ветра и проливные дожди.
Смотрите также:
-
Ураган ''Забине'' в Германии
Дрезден
В ночь на понедельник, 10 февраля 2020 года, над Германией бушевал ураган "Забине". На большей части страны действовало максимальное штормовое предупреждение, из-за чего было остановлено движение поездов дальнего следования и отменены многие авиарейсы. Эта фотография была сделана ранним утром в столице Саксонии Дрездене.
-
Ураган ''Забине'' в Германии
Мюльхайм-ан-дер-Рур
Трудно поверить, но водитель и пассажир этого автомобиля, на который во время урагана "Забине" упало дерево в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур (Северный Рейн - Вестфалия), смогли сами выбраться из машины и получили лишь легкие травмы.
-
Ураган ''Забине'' в Германии
Лохум
Дерево, упавшее на дорогу в окрестностях Лохума (Рейнланд-Пфальц).
-
Ураган ''Забине'' в Германии
Кельн
Перед ураганом "Забине" вокруг Кельнского собора заранее были установлены временные ограждения и предупредительные таблички "Осторожно, возможно падение каменных обломков" (Северный Рейн - Вестфалия).
-
Ураган ''Забине'' в Германии
Броккен
Туристы из баварского Кобурга на вершине горы Броккен в Гарце (Саксония-Анхальт).
-
Ураган ''Забине'' в Германии
Броккен
Скорость ветра на Броккене - 166 километров в час.
-
Ураган ''Забине'' в Германии
Гамбург
Дерево, упавшее на легковой автомобиль на парковке в Гамбурге.
-
Ураган ''Забине'' в Германии
Вильгельмсхафен
В такую погоду хорошие собаки хозяина на улицу не выгонят, однако эти псы явно не считают ураган "Забине" достаточным поводом, чтобы весь день сидеть дома в Вильгельмсхафене, где также сделана следующая фотография...
-
Ураган ''Забине'' в Германии
Вильгельмсхафен
Портовый город Вильгельмсхафен (Нижняя Саксония) на Северном море.
-
Ураган ''Забине'' в Германии
Тиммендорф
Тиммендорф на острове Пёль в Балтийском море (Мекленбург - Передняя Померания).
-
Ураган ''Забине'' в Германии
Гамбург
Жилой дом в гамбургском районе Бланкенезе, получивший повреждения в результате падения дерева.
-
Ураган ''Забине'' в Германии
Гёттинген
"Из-за непогоды движение поездов дальнего следования остановлено на всей территории Федеративной Республики". Информационное табло на вокзале в Гёттингене (Нижняя Саксония). В некоторых регионах Германии также приостановили движение местных поездов и электричек.
-
Ураган ''Забине'' в Германии
Ганновер
Пункт питания для пассажиров, вынужденных пережидать ураган "Забине" на вокзале в Ганновере (Нижняя Саксония).
-
Ураган ''Забине'' в Германии
Гамбург
Поезд ICE для пассажиров железной дороги, застрявших на вокзале в Гамбурге. Многие ночевали в таких специальных поездах.
-
Ураган ''Забине'' в Германии
Кельн
Один из пассажиров, ночевавших в поезде на вокзале в Кельне (Северный Рейн - Вестфалия).
-
Ураган ''Забине'' в Германии
Зенде
Окрестности Ганновера во время урагана "Забине". Ветроэнергетическая установка около города Зенде (Нижняя Саксония).
-
Ураган ''Забине'' в Германии
Берлин
Обрушившиеся строительные леса на улице Софиенштрассе в Берлине.
-
Ураган ''Забине'' в Германии
Франкфурт-на-Майне
Исландские лошади во Франкфурте-на-Майне (Гессен).
-
Ураган ''Забине'' в Германии
Харзум
Эта ветряная мельница 1894 года в Харзуме (Нижняя Саксония) видела на своем веку много ураганов. Повреждений во время нынешнего она не получила.
-
Ураган ''Забине'' в Германии
Магдебург
Раннее утро на Эльбе после ненастной ночи в Магдебурге (Саксония-Анхальт).
Автор: Максим Нелюбин