 В Германии из-за урагана парализовано железнодорожное сообщение | Новости из Германии о Германии | DW | 17.02.2022

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Германия

В Германии из-за урагана парализовано железнодорожное сообщение

Сразу в семи федеральных землях ФРГ приостановлено движение поездов дальнего следования. Во многих регионах страны закрыты начальные и средние школы.

Расчистка дорог после урагана

Мощный ураган "Иления", пронесшийся над северными и западными регионами Германии в ночь на четверг, 17 февраля, парализовал движение железнодорожного транспорта в стране. В семи федеральных землях - Нижней Саксонии, Бремене, Гамбурге, Шлезвиг-Гольштейне, Мекленбурге - Передней Померании, Берлине и Бранденбурге приостановлено движение поездов дальнего следования.

Ураган сильно повлиял и на региональное железнодорожное сообщение. Практически повсеместно отменяют или задерживают рейсы. К югу от Гамбурга движение поездов прекращено полностью. Железнодорожный концерн Deutsche Bahn из-за продолжающейся непогоды не исключает, что перебои сохранятся и в ближайшие дни.

Во многих регионах закрыты школы

В самой многонаселенной федеральной земле Германии - Северном Рейне - Вестфалии - в качестве меры предосторожности закрыты все школы. Земельное правительство призвало родителей по возможности не отправлять детей и в детские сады. Земля Бремен перевела школы на дистанционное обучение, закрыты школы и в некоторых районах Нижней Саксонии. В целом ряде других земель власти позволили родителям самим решать, следует ли отправлять детей в школу.

Основной удар урагана пришелся на северную часть земель Гессен, Саксония и южную часть земли Бранденбург. В некоторых районах ФРГ произошли наводнения. Мощные порывы ветра валили деревья, срывали дорожные щиты и знаки, однако о крупных разрушениях пока не сообщается. В районе 1141-метровой горы Броккен, расположенной в лесном регионе Гарц на востоке Германии, скорость ветра достигала 159 км/ч.

Немецкая метеорологическая служба (Deutscher Wetterdienst, DWD) сообщила, что "Иления" с середины дня 17 февраля ослабеет, но передышка, скорее всего, будет короткой. Уже в полдень 18 февраля пределов Германии может достичь ураганный циклон "Зейнеп" с британских островов, который принесет с собой сильные порывы ветра и проливные дожди.

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    Ураган ''Забине'' в Германии

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    Трудно поверить, но водитель и пассажир этого автомобиля, на который во время урагана "Забине" упало дерево в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур (Северный Рейн - Вестфалия), смогли сами выбраться из машины и получили лишь легкие травмы.

  • Лохум

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Лохум

    Дерево, упавшее на дорогу в окрестностях Лохума (Рейнланд-Пфальц).

  • Кельн

    Ураган ''Забине'' в Германии

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    Перед ураганом "Забине" вокруг Кельнского собора заранее были установлены временные ограждения и предупредительные таблички "Осторожно, возможно падение каменных обломков" (Северный Рейн - Вестфалия).

  • Броккен

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Броккен

    Туристы из баварского Кобурга на вершине горы Броккен в Гарце (Саксония-Анхальт).

  • Броккен

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Броккен

    Скорость ветра на Броккене - 166 километров в час.

  • Гамбург

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Гамбург

    Дерево, упавшее на легковой автомобиль на парковке в Гамбурге.

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    Ураган ''Забине'' в Германии

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    В такую погоду хорошие собаки хозяина на улицу не выгонят, однако эти псы явно не считают ураган "Забине" достаточным поводом, чтобы весь день сидеть дома в Вильгельмсхафене, где также сделана следующая фотография...

  • Вильгельмсхафен

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Вильгельмсхафен

    Портовый город Вильгельмсхафен (Нижняя Саксония) на Северном море.

  • Остров Пёль

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Тиммендорф

    Тиммендорф на острове Пёль в Балтийском море (Мекленбург - Передняя Померания).

  • Гамбург

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Гамбург

    Жилой дом в гамбургском районе Бланкенезе, получивший повреждения в результате падения дерева.

  • Гёттинген

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Гёттинген

    "Из-за непогоды движение поездов дальнего следования остановлено на всей территории Федеративной Республики". Информационное табло на вокзале в Гёттингене (Нижняя Саксония). В некоторых регионах Германии также приостановили движение местных поездов и электричек.

  • Ганновер

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Ганновер

    Пункт питания для пассажиров, вынужденных пережидать ураган "Забине" на вокзале в Ганновере (Нижняя Саксония).

  • Гамбурге

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Гамбург

    Поезд ICE для пассажиров железной дороги, застрявших на вокзале в Гамбурге. Многие ночевали в таких специальных поездах.

  • Кельн

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Кельн

    Один из пассажиров, ночевавших в поезде на вокзале в Кельне (Северный Рейн - Вестфалия).

  • Зенде

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Зенде

    Окрестности Ганновера во время урагана "Забине". Ветроэнергетическая установка около города Зенде (Нижняя Саксония).

  • Берлин

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Берлин

    Обрушившиеся строительные леса на улице Софиенштрассе в Берлине.

  • Франкфурт-на-Майне

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Франкфурт-на-Майне

    Исландские лошади во Франкфурте-на-Майне (Гессен).

  • Харзум

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Харзум

    Эта ветряная мельница 1894 года в Харзуме (Нижняя Саксония) видела на своем веку много ураганов. Повреждений во время нынешнего она не получила.

  • Магдебург

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Магдебург

    Раннее утро на Эльбе после ненастной ночи в Магдебурге (Саксония-Анхальт).

    Автор: Максим Нелюбин


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