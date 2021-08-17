 В Германии число заражений коронавирусом второй день превышает 8000 | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 19.08.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Коронавирус

В Германии число заражений коронавирусом второй день превышает 8000

При относительно низкой смертности от коронавируса и малой загруженности стационаров число заразившихся инфекцией SARS-CoV-2 в Германии продолжает расти. Соответственно увеличивается и 7-дневный показатель заражаемости.

Тестирование на коронавирус в Берлине

Тестирование на коронавирус в берлинском клубе

Второй день подряд в Германии регистрируется более 8000 новых случаев заражения коронавирусом. По данным Института имени Роберта Коха (RKI), обнародованным в четверг, 19 августа, за последние сутки выявлены 8400 случаев инфицирования (неделей ранее - 5638). В среду было зарегистрировано 8324 случая.

Семидневный показатель заражаемости вырос по стране до 44,2 на 100 тысяч жителей (накануне он составлял 40,8). Во время пандемии этот коэффициент являлся основанием для введения многочисленных антикоронавирусных ограничений. Впредь, однако, при введении ограничений планируется учитывать и другие факторы, в частности загруженность отделений интенсивной терапии больниц и клиник. В настоящее время степень загруженности стационаров остается на стабильном уровне - больные ковидом занимают в них лишь 2 процента от общего числа коек, при том что 80 процентов мест отданы под лечение пациентов от других болезней, а 18 процентов коек пустует.

Динамика летальных исходов в целом стабильная

Также начиная с начала июля в целом остается относительно низким число летальных исходов от последствий COVID-19 - за сутки оно не превышает 40. Так, за последние 24 часа скончались 22 пациента, неделей ранее было зафиксировано 17 смертельных случаев. В среду также было зарегистрировано 22 летальных исхода. 

По состоянию на 18 августа в Германии как минимум одну дозу вакцины получили 63,5 процента населения, полностью привиты 57,8 процента жителей ФРГ.

С начала пандемии в ФРГ, по данным RKI, коронавирусом заразились 3 843 775 человек, количество летальных исходов составило 91 943 случая. Эксперты полагают, что реальное количество заражений в Германии значительно выше.

Данные по распространению инфекции в мире

Во всем мире, по данным портала Worldometer, коронавирусом заразились уже более 210,13 млн человек, свыше 4,4 млн из них - умерли. По абсолютным показателям наибольшее количество заражений отмечено в США, Индии и Бразилии - только в этих трех странах этот показатель превышает 20 млн. Россия занимает в списке 4-е место (6,66 млн), Германия - 14-е.

Смотрите также:

  • Обложки журналов Time Magazine и Spiegel с портретами создателей фирмы Biontech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    BioNTech/Pfizer: начало мРНК-революции

    Первой вакциной от COVID-19, разрешенной к применению в США и ЕС, стала разработка немецких ученых с турецкими корнями Угура Шахина и его жены Озлем Тюречи. Их фирма BioNTech из Майнца заключила альянс с американским гигантом Pfizer, и вакцину стали называть "пфайзеровской". В 2021 году будут выпущены 2 млрд доз. СМИ заговорили о "революции" в фармацевтике, поскольку впервые создана мРНК-вакцина.

  • Штаб-квартира компании Moderna

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Moderna: родом из университета Гарварда

    На РНК-технологиях, считающихся новым словом в медицине, специализируется и американская биотехнологическая компания Moderna. Ее штаб-квартира находится в Кембридже, штат Массачусетс, вблизи Гарвардского университета, ученые которого и учредили эту фирму в 2010 году. Вакцина Moderna, созданная при финансовой поддержке властей, стала второй, зарегистрированной в США и ЕС на рубеже 2020-21 годов.

  • Индийский врач показывает ампулу с вакциной AstraZeneca

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    У AstraZeneca - "оксфордская вакцина"

    Ученые Оксфордского университета заключили для клинических испытаний и производства своей вакцины альянс с британо-шведской компанией AstraZeneca. Она в значительной мере обеспечивает вакцинацию жителей Великобритании, выполняет крупный заказ ЕС и активно работает с развивающимися странами, ведь у "оксфордской вакцины" - очень низкая цена. Так, в Индии ее выпускают для местного рынка и на экспорт.

  • Прибытие первой партии вакцины Спутник V в Боливию.

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    "Спутник V": самая первая регистрация

    В августе 2020 года Россия объявила, что первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, названную "Спутник V". Массовая вакцинация российского населения официально началась в январе 2021 года. На зарубежные рынки эту векторную вакцину, разработанную учеными московского Центра Гамалеи, продвигает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). На снимке: прибытие первой партии в Боливию.

  • Президент Индонезии Джоко Видодо прививается вакциной Sinovac Biotech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sinovac: тихий конкурент из Китая

    Без лишнего шума и подробных отчетов о результатах клинических испытаний Китай разработал как минимум три вакцины. Одну из них, созданную на основе инактивированного (убитого) коронавируса, компания Sinovac Biotech тестировала в нескольких странах Азии, в том числе в Индонезии, которая ее затем закупила. Чтобы подать пример соотечественникам, президент страны Джоко Видодо привился первым.

  • Илон Маск демонстрирует депутатам бундестага принтер для вакцин Curevac

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    CureVac: принтер для вакцин от Tesla

    Регистрация второй немецкой мРНК-вакцины пока откладывается: она недостаточно эффективная, сообщила в июне 2021 компания CureVac, заключившая альянс с концерном Bayer. Это срывает план изготавливать ее прямо в клиниках повсюду в мире. Образец мобильного принтера, созданного своей немецкой дочерней фирмой Tesla Grohmann, Илон Маск (в центре) демонстрировал летом 2020 года депутатам бундестага.

  • Завод компании Sanofi во Франкфурте-на-Майне

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sanofi: две неудачи и помощь Евросоюзу

    Французская фармацевтическая компания Sanofi - один из крупнейших в мире производителей вакцин. Но на сей раз она дважды потерпела неудачу: ни совместная разработка с британской GlaxoSmithKline, ни попытка создать мРНК-вакцину пока не дали желаемого результата. Чтобы помочь обеспечить страны ЕС, ее завод во Франкфурте-на-Майне (на снимке) выпустит летом 125 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer.

  • Ампулы с вакциной фирмы Janssen, принадлежащей Johnson&Johnson

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Johnson&Johnson: достаточно одной дозы

    Одним из шести производителей вакцин от коронавируса, с которыми ЕС заключил предварительные договоры о поставках, стала американская корпорация Johnson&Johnson. Ее векторная вакцина предполагает только одну прививку, а не две, и хранится в обычных холодильниках. Для ЕС вакцину, зарегистрированную 11 марта 2021 года, выпускать будет бельгийская дочерняя фирма корпорации - Janssen.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 01:45

В Германии выработали новые правила по борьбе с пандемией (11.08.2021)

Контекст

Вакцина BioNTech/Pfizer. Нужна ли третья прививка от коронавируса?

Может ли возникнуть необходимость третьей прививки для всех вакцинированных препаратом BioNTech/Pfizer из-за мутации коронавируса и распространения его дельта-варианта? DW искала ответ.  

Почему четвертая волна коронавируса захлестывает Казахстан?

В Казахстане уже третью неделю ежедневно обновляются рекорды по выявлению новых случаев заражения коронавирусом. Врачи опасаются, что к середине августа число инфицированных может увеличиться в 1,5 раза.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как Испания стала лидером ЕС по вакцинации от коронавируса? (13.08.2021)  

"Длинная ночь прививок" в Берлине: креативный подход к вакцинации  

Высокая смертность от COVID-19 и нехватка вакцин в Африке (11.08.2021)  

Также по теме

ANTALYA, TURKEY - JUNE 12: A drone photo shows an aerial view of a beach in Antalya, Turkey on June 12, 2021. Tourism density increased in the Mediterranean with the decrease in coronavirus (Covid-19) cases and acceleration of vaccination Mustafa Ciftci / Anadolu Agency

Берлин отнес Турцию к странам с высоким риском заразиться ковидом 17.08.2021

Германия внесла Турцию в список регионов с повышенным риском заразиться коронавирусом, ужесточены правила для въезжающих из этой страны. В Турции выявляют по 20 тыс. новых случаев в день, в ФРГ - примерно в 5 раз меньше.

BERLIN, GERMANY - AUGUST 06: A participant submits for an express PCR test for Covid-19 outside the KiKat Club prior to taking part in an experimental, limited opening of Berlin nightclubs during the coronavirus pandemic on August 06, 2021 in Berlin, Germany. Six clubs are participating in the pilot project dubbed Clubculture Reboot“ and have invited approximately 2,000 people to take part. Participants will undergo PCR tests today and early next week and party away throughout the weekend. The project has been launched by Berlin's Club Commission in cooperation with city authorities and Charite Hospital and is meant to help evaluate a framework for reopening Berlin's many clubs. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

В Германии резко выросло число новых заражений коронавирусом 18.08.2021

За одни сутки в ФРГ зарегистрировано более 8300 новых случаев инфекции. Коэффициент заражаемости по стране вырос почти до 41 случая на сто тысяч населения.

BERLIN, GERMANY - AUGUST 06: A participant submits for an express PCR test for Covid-19 outside the KiKat Club prior to taking part in an experimental, limited opening of Berlin nightclubs during the coronavirus pandemic on August 06, 2021 in Berlin, Germany. Six clubs are participating in the pilot project dubbed Clubculture Reboot“ and have invited approximately 2,000 people to take part. Participants will undergo PCR tests today and early next week and party away throughout the weekend. The project has been launched by Berlin's Club Commission in cooperation with city authorities and Charite Hospital and is meant to help evaluate a framework for reopening Berlin's many clubs. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

COVID-19: показатель заражаемости в Германии за неделю вырос в полтора раза 16.08.2021

Показатель заражения SARS-CoV-2 в Германии за неделю вырос с 23,1 до 36,2 случая на 100 тысяч человек.