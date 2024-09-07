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В Германии более 100 человек тушат лесной пожар в горах Гарц

Павел Мыльников
7 сентября 2024 г.

Из-за крупного пожара в горах Гарца отменены все мероприятия в окрестностях горы Броккен. Доступ в нацпарк Гарц закрыт. Власти запросили авиацию у бундесвера.

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Лесной пожар в Гарце в ночь на 7 сентября 2024 года
Лесной пожар в Гарце в ночь на 7 сентября 2024 годаФото: Matthias Bein/dpa/picture alliance

В горном массиве Гарц на севере Германии утром субботы, 7 сентября, возобновились работы по тушению крупного лесного пожара. В борьбе с огнем задействованы 150 человек, один самолет и один вертолет, сообщили районные власти. Огненный фронт растянулся примерно на один километр, пока невозможно сказать, какая именно площадь пострадала.

Ожидается, что в ближайшие часы к тушению привлекут еще несколько единиц авиации. В районе общины Эленд подготовлен вертодром. У вооруженных сил ФРГ, федеральной полиции и властей Тюрингии уже запрошены дополнительные вертолеты.

Пожар вспыхнул 6 сентября около 14 часов по местному времени в районе утеса Кессель, уточнили районные власти. В последующие часы возникло еще несколько очагов возгорания. Дым от пожара виден за несколько километров.

Сотни эвакуированных и изменение ежегодного забега

Из пострадавшего района были эвакуированы около 500 человек. Любителей походов настоятельно призвали незамедлительно покинуть регион. Доступ в национальный парк Гарц был закрыт, а все мероприятия в окрестностях горы Броккен - отменены. Организаторы ежегодного забега на эту вершину прорабатывают альтернативный маршрут.

К вечеру 6 сентября в тушении огня были задействованы около полутора сотен человек, до наступления темноты им помогали три самолета и вертолет. По данным медиакомпании NDR, ночью борьбу с возгоранием не удалось продолжить из-за непроходимости местности.

Национальный парк Гарц уже сталкивался с крупным лесным пожаром в сентябре 2022 года. Пламя не удавалось потушить в течение нескольких дней. К борьбе с огнем тогда привлекли сотни человек.

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