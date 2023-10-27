В Германии бастуют работники розничной и оптовой торговли

Профсоюз Ver.di добивается улучшения условий труда для работников торговой сферы на фоне роста дороговизны в ФРГ. В профсоюзе отмечают, что продавцам не хватает средств на оплату текущих расходов.

В тарифном конфликте в сфере торговли профсоюз Ver.di вновь призвал работников розничной и оптовой сферы провести в пятницу, 27 октября, забастовку по всей Германии. Ожидается, что призыву последуют десятки тысяч человек. В профсоюзе отметили, что после более чем полугодовых переговоров в 13 тарифных сферах от работодателей так и не поступило более приемлемых предложений.

Ver.di требует повысить зарплату в розничной торговле минимум на 2,5 евро в час, при этом минимальная зарплата не должна составлять ниже 13,5 евро в час. В сфере оптовой и внешней торговли профсоюз добивается повышения жалованья на 13 процентов или как минимум на 425 евро в месяц. Срок тарифного соглашения должен составлять 12 месяцев.

Работодатели предлагают тарифное соглашение сроком на 24 месяца с повышением зарплаты до 8,5 процента с учетом единовременной надбавки за инфляцию.

Подорожания в Германии при низких зарплатах

В профсоюзе Ver.di отметили, что продавщица, работающая 130 часов в месяц, получает в среднем 2260 евро брутто в месяц, а товаровед в оптовой торговле в федеральной земле Саксония - 2358 евро брутто. "Эти примеры со всей ясностью демонстрируют, что работники торговли уже сейчас не знают, как расплачиваться за подорожавшее продовольствие, аренду жилья, свет и бензин", - указал член правления Ver.di Зильке Циммер (Silke Zimmer).

По словам Циммер, у многих работников нет никаких сбережений. "Им уже сейчас нужно больше денег в кошельках, чтобы компенсировать огромные потери в реальной зарплате из-за высокой инфляции", - подчеркнула она.

Позиция работодателей

Со своей стороны работодатели указывают на сохраняющуюся напряженной ситуацию в торговле. Представляющее их интересы Общегерманское объединение предприятий розничной торговли (Handelsverband Deutschland, HDE) на фоне застопорившихся тарифных переговоров несколько недель назад предложило повысить зарплаты работникам еще до заключения тарифного соглашения.

По мнению HDE, у компаний с 1 октября есть возможность добровольно выплатить подлежащие начислению надбавки в размере 5,3 процента. Группа Rewe и ряд других компаний выполнили эту рекомендацию.

В то же время Ver.di отверг это повышение зарплаты как слишком маленькое. "Для продавщицы это означает прибавку на 92 цента в час, что означает снижение реальной зарплаты. Работники и так уже получают слишком низкое жалованье, а инфляция в последние месяцы дополнительно сжирает зарплату", - указали в профсоюзе.

Смотрите также: