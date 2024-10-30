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В ФРГ арестован россиянин за нарушение санкций против РФ

Сергей Ромашенко
30 октября 2024 г.

Гражданин РФ подозревается в поставке в Россию морского оборудования через свою зарегистрированную в ФРГ фирму. Он являлся частью международной преступной сети, сообщила прокуратура.

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Полицейский автомобиль в Германии
Полицейский автомобиль в ГерманииФото: Matthias Balk/dpa/picture alliance

В Нюрнберге сотрудники таможенного ведомства арестовали гражданина России по подозрению в нарушении санкционного режима против РФ. Обвиняемый подозревается в нарушении закона о внешнеторговой деятельности, сообщили прокуратура Франкфурта-на-Майне и таможенная служба Эссена в среду, 30 октября.

Согласно материалам дела, россиянин, являющийся частью международной сети, использовал свою зарегистрированную в Германии фирму для поставок в Россию "морских товаров" вопреки санкциям, введенным в отношении РФ из-за ее агрессии против Украины. Конкретно речь идет о поставке спутниковых антенн и сонаров для использования на больших глубинах. Обвиняемый, по версии прокуратуры, закупал и привозил подсанкционную технику в Россию.

Россиянин был арестован сотрудниками таможенной службы Эссена при поддержке спецназа таможенного ведомства Кельна накануне на основании судебного ордера. Следственные органы произвели обыски на шести объектах в Нюрнберге, Франкфурте-на-Майне, Грос-Умштадте в Гессене и в аэропорту Франкфурт-Хан. В результате было найдено множество улик.

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