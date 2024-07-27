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В гей-параде в Берлине приняли участие сотни тысяч человек

Алексей Волошинов
27 июля 2024 г.

В столице ФРГ состоялся традиционный гей-парад Christopher Street Day, в нем приняли участие несколько сотен тысяч человек. Активисты потребовали внести в конституцию ФРГ поправку о защите квир-людей.

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Гей-прайд Christopher Street Day в Берлине
Гей-прайд Christopher Street Day в БерлинеФото: Bernd Elmenthaler/IMAGO

В Берлине прошел 46-й гей-парад Christopher Street Day (CSD) в субботу, 27 июля. Точное количество участников мероприятия неизвестно, однако СМИ оценивают его в несколько сотен тысяч человек, а организаторы ожидали, что их будет около полумиллиона.

На открытии мероприятия был озвучен призыв включить защиту квир-людей в немецкую конституцию. В частности, речь о внесении правки в статью 3 Основного закона ФРГ, где говорится о недопустимости дискриминации "по признакам пола, происхождения, расы, языка, отечества и места рождения, вероисповедания, религиозных или политических взглядов", а также "из-за физических или умственных недостатков". Активисты настаивают на том, что в статью должна быть также включена формулировка "по признаку сексуальной идентичности". Министр по делам семьи ФРГ Лиза Паус (Lisa Paus) в приветственном слове участникам гей-парада поддержала это требование.

Бургомистр Берлина Кай Вегнер (Kai Wegner) накануне шествия призвал защищать разнообразие и толерантность в обществе и заявил, что намерен сохранить Берлин "городом свободы и прав человека".

Выходцы из России и Украины - среди участников гей-парада

Шествие по центру столицы ФРГ под лозунгом "Только вместе мы сильны - за демократию и разнообразие" стартовало в 12:00 по местному времени и прошло без происшествий. Его охраняли 1200 полицейских. Как сообщает корреспондент DW с места событий, в параде поучаствовали свыше 70 грузовиков-платформ от ведущих политических партий, общественных организаций, крупнейших корпораций ФРГ и других объединений.

Отдельная платформа под номером 23 была у берлинской организации Quarteera e.V., которая уже много лет помогает ЛГБТ-беженцам из России, Украины и других стран постсоветского пространства. После завершения парада состоится большой митинг-концерт, который пройдет рядом с Бранденбургскими воротами и продлится до позднего вечера.

Берлин отмечает Christopher Street Day с 1979 года

Первый гей-прайд Christopher Street Day состоялся в столице ФРГ 30 июня 1979 года. Тогда в нем приняли участие всего 450 человек. Сегодня CSD проходит почти во всех крупных городах Германии. Крупнейший из них, кельнский, в этом году посетило почти 1,5 млн человек.

Свое название мероприятие получило в память о событиях на улице Кристофер-стрит в Нью-Йорке в 1969 году. Тогда местная полиция хотела провести рейд на гей-бар "Стоунволл-инн", которые в то время не были редкостью. Однако возле него неожиданно собрались люди и оказали силовикам организованное сопротивление. Столкновения на Кристофер-стрит вылились в массовые демонстрации и беспорядки.

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