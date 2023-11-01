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В Гамбурге во время Хэллоуина произошли беспорядки

Даниил Сотников
1 ноября 2023 г.

Полиция Гамбурга применила водометы против нескольких сотен человек, собравшихся для празднования Хэллоуина в южном районе города.

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Полиция Гамбурга
Полиция ГамбургаФото: Blaulicht News/IMAGO

В Гамбурге толпа из нескольких сотен человек устроила беспорядки во время празднования Хэллоуина во вторник, 31 октября, из-за чего полиция применила водометы, сообщает агентство dpa.

Изначально в южном районе города собралось около 200 человек - в основном молодых людей, затем их число выросло до 300-350. Собравшиеся отказывались расходиться несмотря на неоднократные просьбы полиции, передает агентство dpa.

Как утверждают в полиции, в сотрудников правоохранительных органов бросали петарды, полицейские пытались оттеснить толпу и применила водометы. Кроме того, были проведены задержания, пишет dpa. О пострадавших не сообщается. В другом районе города около 50 молодых людей взрывали петарды, повредили витрины магазинов и подожгли мусорные контейнеры. 

В большинстве городов Германии Хэллоуин прошел спокойно

Как отмечает dpa, в большинстве немецких городов Хэллоуин был отпразднован без происшествий. В полиции Берлина отчитались, что хотя все и прошло без серьезных инцидентов, были зафиксированы несколько случаев обстрела полицейских и прохожих из пиротехники. 

Во Франкфурте-на-Майне полиция также сообщила о нескольких случаях взрыва петард и забрасывания яйцами, но "без каких-либо серьезных инцидентов". 

Смотрите также:

Хэллоуин и клоуны

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