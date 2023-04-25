В ФРГ по подозрению в подготовке теракта арестован сириец

В Гамбурге по подозрению в подготовке теракта с использованием взрывчатки задержан 28-летний гражданин Сирии, сообщает во вторник, 25 апреля, Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA). Cуд в Гамбурге выдал ордер на его арест. По версии следствия, мужчина планировал использовать "пояс смертника" для нападения на гражданские цели. Кроме того, в Кемптене (Бавария) задержан 24-летний брат подозреваемого, которого обвиняют в пособничестве преступлению, отмечает агентство dpa.

По данным правоохранителей, 28-летний мужчина в течение нескольких недель закупал компоненты для производства взрывчатых веществ через онлайн-платформу Ebay и других поставщиков. Его брат в Кемптене поддержал мужчину в планировании преступления, сообщило BKA. Какую именно цель намеревался атаковать подозреваемый, пока неизвестно. Однако мужчина намеревался лишить себя жизни с помощью пояса со взрывчаткой, "унеся с собой как можно больше" других людей, утверждает следствие.

Оба подозреваемых приехали в Германию в 2015 году, уточняет dpa. В операции по их задержанию участвовали 250 сотрудников полиции. По информации dpa, в ходе поисковой операции в Кемптене также были задействованы силы специального назначения.

Нападение в Дуйсбурге

Неделей ранее, 18 апреля, вооруженный ножом мужчина совершил нападение на посетителей фитнес-студии в центре Дуйсбурга в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. Четыре человека в возрасте от 21 до 32 лет (все - граждане Германии) получили ранения различной степени тяжести. Нападавшему удалось скрыться, позже по подозрению в совершении преступления был задержан 26-летний гражданин Сирии. Как отмечает dpa со ссылкой на прокуратуру Дюссельдорфа, нападавший также мог руководствоваться исламистскими мотивами.

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