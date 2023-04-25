  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Сотрудники полиции Германии
Полицейские в ДуйсбургеФото: Christoph Reichwein/dpa/picture alliance
ПреступностьГермания

В ФРГ по подозрению в подготовке теракта арестован сириец

Дмитрий Андреев
21 мин. назад

По версии следствия, мужчина хотел использовать "пояс смертника". В Баварии задержан брат подозреваемого, обвиняемый в пособничестве преступлению, уточняет dpa.

https://p.dw.com/p/4QYRf

В Гамбурге по подозрению в подготовке теракта с использованием взрывчатки задержан 28-летний гражданин Сирии, сообщает во вторник, 25 апреля, Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA). Cуд в Гамбурге выдал ордер на его арест. По версии следствия, мужчина планировал использовать "пояс смертника" для нападения на гражданские цели. Кроме того, в Кемптене (Бавария) задержан 24-летний брат подозреваемого, которого обвиняют в пособничестве преступлению, отмечает агентство dpa.

По данным правоохранителей, 28-летний мужчина в течение нескольких недель закупал компоненты для производства взрывчатых веществ через онлайн-платформу Ebay и других поставщиков. Его брат в Кемптене поддержал мужчину в планировании преступления, сообщило BKA. Какую именно цель намеревался атаковать подозреваемый, пока неизвестно. Однако мужчина намеревался лишить себя жизни с помощью пояса со взрывчаткой, "унеся с собой как можно больше" других людей, утверждает следствие.

Оба подозреваемых приехали в Германию в 2015 году, уточняет dpa. В операции по их задержанию участвовали 250 сотрудников полиции. По информации dpa, в ходе поисковой операции в Кемптене также были задействованы силы специального назначения.

Нападение в Дуйсбурге

Неделей ранее, 18 апреля, вооруженный ножом мужчина совершил нападение на посетителей фитнес-студии в центре Дуйсбурга в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. Четыре человека в возрасте от 21 до 32 лет (все - граждане Германии) получили ранения различной степени тяжести. Нападавшему удалось скрыться, позже по подозрению в совершении преступления был задержан 26-летний гражданин Сирии. Как отмечает dpa со ссылкой на прокуратуру Дюссельдорфа, нападавший также мог руководствоваться исламистскими мотивами.

Смотрите также:

Подробности теракта во Франции

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Теракт на рождественском базаре в Берлине - пять лет спустя (20.12.2021)

Теракт на рождественском базаре в Берлине - пять лет спустя (20.12.2021)

19 декабря 2016 года террорист ИГИЛ врезался на грузовике в рождественский базар на берлинской площади Брайтшайдплац. В результате теракта погибли 13 человек. Эти события до сих пор свежи в памяти у многих участников нынешней ярмарки.
Терроризм20 декабря 2021 г.02:37 мин.
external

Норвегия в шоке: террорист застрелил пятерых из лука (14.10.2021)

Норвегия в шоке: террорист застрелил пятерых из лука (14.10.2021)

Подозреваемый - 37-летний датчанин, исповедующий ислам. Он уже находился в поле зрения полиции из-за подозрений в радикализации. Следствие не исключает террористическую подоплеку.
Политика14 октября 2021 г.02:19 мин.
Жертва пыток в сирийской тюрьме: мужчина с кровоподтеками на спине

Комментарий: Приговор сирийцу в ФРГ - палач не останется без наказания

Комментарий: Приговор сирийцу в ФРГ - палач не останется без наказания

Виновные в совершении геноцида, преступлений против человечности и тяжких военных преступлениях не могут претендовать на защиту со стороны государства, считает Райнхард Мюллер из FAZ.
Райнхард Мюллер
Райнхард Мюллер
Гостевой комментарий
Политика14 января 2022 г.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Украинская девочка

Эвакуация детей в Авдеевке и другие события 426-го дня войны

Политика3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Дроны летят в Россию. Байден идет ва-банк. DW Новости Шоу

Дроны летят в Россию. Байден идет ва-банк. DW Новости Шоу

Политика8 ч. назад61:50 мин.
Карикатура - карикатурный президент Франции Эмманюэль Макрон с кастрюлей на голове, по которые стучат поварешки.

Протесты во Франции: от чего у Макрона болит голова

Протесты во Франции: от чего у Макрона болит голова

Политика11 ч. назад
Олимпийские кольца в Париже

В ПАСЕ обсудили участие спортсменов из РФ в Олимпиаде-2024

В ПАСЕ обсудили участие спортсменов из РФ в Олимпиаде-2024

Политика5 ч. назад
Самолет ВВС Германии с эвакуированными из Судана приземлился в аэропорту Берлина, 24 апреля 2023 года

Миссия возможна: бундесвер вывез из Судана почти 500 человек

Миссия возможна: бундесвер вывез из Судана почти 500 человек

Конфликты9 ч. назад
"Дневники" Гитлера, которые журнал Stern в 1983 году выдал за сенсацию

"Дневники Гитлера" - непревзойденный фейк немецких СМИ

"Дневники Гитлера" - непревзойденный фейк немецких СМИ

История9 ч. назад
Сторонники Эрдогана в Германии

Почему турки в Германии выбирают Эрдогана

Почему турки в Германии выбирают Эрдогана

Политика9 ч. назад
На главную страницу