 В ФСБ РФ отчитались о задержании хакеров из группировки REvil | Новости из Германии о России | DW | 14.01.2022

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Россия

В ФСБ РФ отчитались о задержании хакеров из группировки REvil

В ФСБ РФ отчитались о задержании хакеров из группировки REvil. Между тем на фоне масштабной кибератаки на правительственные сайты в Украине НАТО пообещала Киеву поддержку.

Экран компьютера

Экран компьютера (фото из архива)

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ совместно со следственным департаментом МВД России задержала ряд членов хакерской группировки REvil. Об этом в пятницу, 14 января, сообщили в пресс-службе ФСБ.

Рейды проводились в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях. Основанием послужило "обращение компетентных органов США", отметили в российской спецслужбе. Вашингтон обвиняет группировку в атаках на информационные ресурсы высокотехнологичных компаний и в вымогательстве средств.

Обыски прошли в 25 местах пребывания 14 членов группировки, изъяты свыше 426 млн рублей (4,8 млн евро), в том числе в криптовалюте, 600 тыс. долларов (524 тыс. евро), 500 тыс. евро, а также компьютерная техника, криптокошельки и 20 автомобилей.

Источник: Москва не выдаст США российских членов REvil

Задержанным предъявлены обвинения в "неправомерном обороте средств платежей". Американскую сторону проинформировали о результатах операции. Агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник передало, что Россия не выдаст Соединенным Штатам тех членов REvil, у которых есть гражданство РФ. Есть ли среди задержанных иностранные граждане, собеседник агентства при этом не уточнил.

Хакеры REvil, предположительно, были ответственны за атаки на фабрики JBS S.A. - бразильской компании и одного из крупнейших в мире производителей мясной продукции. Группу также подозревают в причастности к кибернападению на американского поставщика ИТ-услуг Kaseya летом 2021 года. Деятельность REvil связывали преимущественно с киберпреступниками в РФ. Российский лидер Владимир Путин и президент США Джозеф Байден на встрече в июне 2021 года обсуждали вопросы кибербезопасности, в частности, борьбу с вирусами-вымогателями.

Масштабная кибертака на правительственные сайты в Украине

Между тем ранее стало известно, что служба безопасности Украины (СБУ) расследует масштабную хакерскую атаку на ряд правительственных сайтов, в том числе на МИД и Министерство образования и науки в ночь на 14 января. Об этом сообщили в спецслужбе.

НАТО и Киев подпишут соглашение об усилении киберсотрудничества

ЕС созовет встречу Комитета по вопросам политики и безопасности, а также представителей киберподразделений Евросоюза, чтобы решить, как помочь Украине отреагировать на кибератаку, и какое техническое содействие Брюссель может предоставить Киеву для повышения его способности сопротивляться таким нападениям. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во французском Бресте, где проходит неформальная встреча глав МИД и министров обороны ЕС. "Я не могу никого обвинять, так как у меня нет доказательств, но мы можем представить", кто стоит за атакой, отметил глава европейской дипломатии. 

На этом фоне генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО и Украина в ближайшие дни подпишут соглашение об усилении сотрудничества в сфере кибербезопасности.

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  • Хиллари Клинтон

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  • экраны компьютеров

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    Партия Меркель под прицелом

    В мае 2016 года стало известно о том, что штаб-квартира партии Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера ФРГ Ангелы Меркель подверглась хакерской атаке. IT-специалисты утверждали, что это взломщики из Cozy Bear пытались получить доступ к базам данных ХДС с помощью фишинга (рассылка писем со ссылками на сайты, не отличимые от настоящих), но попытки не увенчались успехом.

  • пробирки с допинг-пробами под замком

    Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    Допинговый взлом

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  • логотип Yahoo

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    В феврале 2017 года Минюст США выдвинул обвинения в краже данных более 500 млн аккаунтов в Yahoo против двух офицеров ФСБ Дмитрия Докучаева и Игоря Сущина. Кибератака произошла в конце 2014 года. По версии обвинения, сотрудники ФСБ наняли для этого двух хакеров. Среди жертв взлома оказались российские журналисты, правительственные чиновники из России и США и многие другие.

    Автор: Илья Коваль


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