В ФСБ РФ отчитались о задержании хакеров из группировки REvil

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ совместно со следственным департаментом МВД России задержала ряд членов хакерской группировки REvil. Об этом в пятницу, 14 января, сообщили в пресс-службе ФСБ.

Рейды проводились в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях. Основанием послужило "обращение компетентных органов США", отметили в российской спецслужбе. Вашингтон обвиняет группировку в атаках на информационные ресурсы высокотехнологичных компаний и в вымогательстве средств.

Обыски прошли в 25 местах пребывания 14 членов группировки, изъяты свыше 426 млн рублей (4,8 млн евро), в том числе в криптовалюте, 600 тыс. долларов (524 тыс. евро), 500 тыс. евро, а также компьютерная техника, криптокошельки и 20 автомобилей.

Источник: Москва не выдаст США российских членов REvil

Задержанным предъявлены обвинения в "неправомерном обороте средств платежей". Американскую сторону проинформировали о результатах операции. Агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник передало, что Россия не выдаст Соединенным Штатам тех членов REvil, у которых есть гражданство РФ. Есть ли среди задержанных иностранные граждане, собеседник агентства при этом не уточнил.

Хакеры REvil, предположительно, были ответственны за атаки на фабрики JBS S.A. - бразильской компании и одного из крупнейших в мире производителей мясной продукции. Группу также подозревают в причастности к кибернападению на американского поставщика ИТ-услуг Kaseya летом 2021 года. Деятельность REvil связывали преимущественно с киберпреступниками в РФ. Российский лидер Владимир Путин и президент США Джозеф Байден на встрече в июне 2021 года обсуждали вопросы кибербезопасности, в частности, борьбу с вирусами-вымогателями.

Масштабная кибертака на правительственные сайты в Украине

Между тем ранее стало известно, что служба безопасности Украины (СБУ) расследует масштабную хакерскую атаку на ряд правительственных сайтов, в том числе на МИД и Министерство образования и науки в ночь на 14 января. Об этом сообщили в спецслужбе.

НАТО и Киев подпишут соглашение об усилении киберсотрудничества

ЕС созовет встречу Комитета по вопросам политики и безопасности, а также представителей киберподразделений Евросоюза, чтобы решить, как помочь Украине отреагировать на кибератаку, и какое техническое содействие Брюссель может предоставить Киеву для повышения его способности сопротивляться таким нападениям. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во французском Бресте, где проходит неформальная встреча глав МИД и министров обороны ЕС. "Я не могу никого обвинять, так как у меня нет доказательств, но мы можем представить", кто стоит за атакой, отметил глава европейской дипломатии.

На этом фоне генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО и Украина в ближайшие дни подпишут соглашение об усилении сотрудничества в сфере кибербезопасности.

Смотрите также:

Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет Жертва российских хакеров - SolarWinds Американский IT-гигант Microsoft сообщил о новой волне хакерских атак из России. По данным Microsoft, именно хакеры из группировки Nobelium стояли за серьезной кибератакой в 2020 году на производителя программного обеспечения SolarWinds. В результате проникновения злоумышленников в системы этой компании пострадали не менее 40 государственных структур США и неизвестное число частных фирм.

Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет Личные данные немецких политиков оказались в Сети Как стало известно 4 января, в конце 2018 года в Twitter появились ссылки на личные данные - в том числе, паспортные и кредитных карт - 994 немецких политиков, актеров, журналистов, музыкантов. Уже 6 января по подозрению в совершении взлома арестовали 20-летнего ученика гимназии в Гессене. По данным полиции, он много времени проводил у компьютера, однако специального образования у него нет.

Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет Российские "мишки" За последние годы новости о хакерах и кибератаках стали уже обыденностью. Зачастую авторство взломов приписывается нескольким группам хакеров - Cozy Bear (дословно "уютный медведь", известна еще как APT29), Fancy Bear ("модный медведь", APT28) и Energetic Bear ("энерегетический медведь"), которые связывают с российскими спецслужбами. Улики косвенные, но с каждым разом их становится все больше.

Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет Атаки на энергосети США и Германии Летом 2018 года стало известно об атаках хакерской группировки Energetic Bear на энергосети США и Германии. По оценкам американских спецслужб, в США взломщики даже дошли до этапа, когда могли включать и выключать электричество и вывели из строя потоки энергии. В ФРГ же хакерам удалось проникнуть в сети лишь нескольких компаний до того, как немецкие спецслужбы взяли ситуацию под контроль.

Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет США обвинили ГРУшников в кибератаках 13 июля 2018 года Минюст США (на фото - офис ведомства в Вашингтоне) обвинил 12 граждан РФ в попытке вмешаться в выборы американского президента в 2016 году. По версии следствия, сотрудники Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба вооруженных сил России участвовали во взломе компьютерных систем Демократической партии и предвыборного штаба Хиллари Клинтон.

Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет США и Великобритания обвинили РФ в масштабной кибератаке ФБР, министерство внутренней безопасности США и британский Центр национальной компьютерной безопасности 16 апреля 2018 года заявили, что российские хакеры атаковали госструктуры и частные компании в попытке завладеть интеллектуальной собственностью и получить доступ к сетям своих жертв. Аналогичные обвинения в тот же день озвучила министр обороны Австралии Мариз Пейн.

Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет Bad Rabbit поразил Россию и Украину Новый вирус Bad Rabbit поразил 24 октября серверы нескольких российских СМИ. Кроме того, хакеры атаковали несколько государственных учреждений на Украине, а также системы киевского метрополитена, министерства инфраструктуры и аэропорта Одессы. Ранее атаки Bad Rabbit были зафиксированы в Турции и Германии. Эксперты считают, что вирус распространяется методом, схожим с ExPetr (он же Petya).

Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет Кибератака века 12 мая 2017 года стало известно, что десятки тысяч компьютеров в 74 странах подверглись кибератаке небывалого масштаба. Вирус WannaCry шифрует данные на компьютерах, хакеры обещают снять блокировку за выкуп в 300 долларов в биткоинах. Особо пострадали медучреждения Великобритании, компания Deutsche Bahn в ФРГ, компьютеры МВД РФ, Следственного комитета и РЖД, а также Испания, Индия и другие страны.

Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет Вирус Petya В июне 2017 года по всему миру были зафиксированы атаки мощного вируса Petya.A. Он парализовал работу серверов правительства Украины, национальной почты, метрополитена Киева. Вирус также затронул ряд компаний в РФ. Зараженными оказались компьютеры в ФРГ, Великобритании, Дании, Нидерландах, США. Данных о том, кто стоял за распространением вируса, нет.

Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет Атака на бундестаг В мае 2015 года обнаружилось, что взломщики проникли во внутреннюю компьютерную сеть бундестага с помощью вредоносной программы ("трояна"). IT-эксперты обнаружили в этой атаке следы группы APT28. В пользу российского происхождения хакеров свидетельствовали, среди прочего, русскоязычные настройки вирусной программы и время проводимых ими операций, совпадавшее с московскими офисными часами работы.

Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет Против Хиллари В ходе предвыборной гонки за пост президента США хакеры дважды получали доступ к серверам Демократической партии кандидата Хиллари Клинтон. Американские спецслужбы и IT-компании установили, что летом 2015 года действовали представители Cozy Bear, а весной 2016-го - Fancy Bear. По мнению разведслужб США, кибератаки были санкционированы высокопоставленными российскими чиновниками.

Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет Партия Меркель под прицелом В мае 2016 года стало известно о том, что штаб-квартира партии Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера ФРГ Ангелы Меркель подверглась хакерской атаке. IT-специалисты утверждали, что это взломщики из Cozy Bear пытались получить доступ к базам данных ХДС с помощью фишинга (рассылка писем со ссылками на сайты, не отличимые от настоящих), но попытки не увенчались успехом.

Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет Допинговый взлом В сентябре 2016 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило о взломе своей базы данных. Группа Fancy Bear выложила в Сеть документы со списком атлетов, которым WADA разрешило использовать в связи с лечением заболеваний препараты из списка запрещенных (терапевтические исключения). Среди них были американские теннисистки Серена и Винус Уильямс и гимнастка Симона Байлз.

Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет 500 млн аккаунтов Yahoo В феврале 2017 года Минюст США выдвинул обвинения в краже данных более 500 млн аккаунтов в Yahoo против двух офицеров ФСБ Дмитрия Докучаева и Игоря Сущина. Кибератака произошла в конце 2014 года. По версии обвинения, сотрудники ФСБ наняли для этого двух хакеров. Среди жертв взлома оказались российские журналисты, правительственные чиновники из России и США и многие другие. Автор: Илья Коваль

