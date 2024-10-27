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В ФРГ зафиксировали 53 тысячи попыток недозволенного въезда

Александра Иванова
27 октября 2024 г.

Благодаря контролю на границах Федеральной полиции ФРГ удалось с начала года, кроме прочего, задержать 1195 лиц, занимающихся нелегальной переброской людей.

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Федеральная полиция Германии проводит пограничный контроль на границе с Бельгией, сентябрь 2024 года
Федеральная полиция Германии проводит пограничный контроль на границе с Бельгией, сентябрь 2024 годаФото: Roberto Pfeil/dpa/picture alliance

На фоне пограничного контроля, осуществляющегося на сегодняшний день на всех границах ФРГ, Федеральная полиция с января по сентябрь 2024 года зафиксировала 53 410 попыток недозволенного въезда в страну. При этом во въезде в Германию было отказано 28 321 человеку, сообщила газета Bild вечером в субботу, 26 октября.

Как пишет агентство dpa, получившее подтверждение этой статистики у Федеральной полиции 27 октября, в ходе проверок документов на внешних границах ФРГ с начала года были задержаны 1195 лиц, занимающихся нелегальной переброской людей, и пресечены 1088 попыток такой контрабанды. При этом в полиции отметили, что в имеющейся статистике не учтены попытки недозволенного въезда в Германию воздушным или морским путем, так что цифры еще могут быть скорректированы.

Задержания преступников на границе

С января по сентябрь 2024 года Федеральная полиция ФРГ задержала 7783 лиц, в отношении которых действовал ордер на арест, в том числе международный. Уточняется, что речь идет, в частности, о нарушителях, не оплативших штрафы, а также о лицах, совершивших тяжкие преступления и уклоняющихся от тюрьмы.

По информации Bild, больше всего случаев отказа во въезде в Германию было зафиксировано на границе страны со Швейцарией (9113 человек), Польшей (7862), Австрией (5468) и Францией (2350). Чаще всего во въезде отказывали украинцам (5935 человек), сирийцам (4708) и афганцам (2396). При этом полицейские выявили более 1480 депортированных из Германии лиц, которые снова попытались въехать в страну.

"Полиция говорит о недозволенном въезде в страну, когда границу хочет пересечь иностранец, не имеющий действующего разрешения на пребывание в Германии, - уточняет dpa. - Отказ во въезде возможен прежде всего тогда, когда лицо не выражает желания получить убежище или когда в отношении него действует временный запрет на въезд. Это относится к людям, которые ранее были депортированы, или к людям из так называемых "безопасных стран происхождения", чье прошение об убежище ранее было отклонено как "очевидно необоснованное".

Проверки внутри Шенгенской зоны

Как правило, на границах стран, входящих в так называемую Шенгенскую зону, проверки не предусмотрены. Пограничный контроль на всех границах Германии с середины сентября министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) обосновала борьбой с нелегальной миграцией, исламским терроризмом и трансграничной преступностью. 

При этом контроль был введен на границах ФРГ с Данией, Нидерландами, Бельгией и Люксембургом. Контроль на германо-французской границе вступил в силу ранее, в связи с подготовкой и проведением Олимпийских игр в Париже. Проверки на границах Германии с Польшей, Чехией и Швейцарией осуществлялись с октября 2023 года, на границе с Австрией - с 2015 года.

Глава МВД ФРГ о контроле на границах Германии

11 октября, комментируя планы по изменению законодательства ЕС в сфере миграции, на полях встречи глав МВД стран ЕС в Люксембурге она подтвердила в интервью DW, что Германия выступает за более активную отправку нелегальных мигрантов в безопасные третьи страны, уже на внешних границах ЕС. 

"Для меня важно, чтобы у нас было больше европейских решений, чтобы сократить нелегальную миграцию. И этого мы, конечно же, хотим добиться с согласованным пактом о миграции. Это означает, что мы хотим лучше защищать внешние границы и проводить там процедуру (рассмотрения ходатайства об убежище. - Ред.) для тех, у кого мало перспектив на успех, на то, чтобы получить защиту в Европе. Думаю, что только таким образом можно урегулировать ситуацию с миграцией в долгосрочной перспективе", - пояснила она.

Что касается контроля на границах Германии с другими странами внутри ЕС, которые действуют с сентября, то тут Нэнси Фезер отметила, что эта мера внутри зоны Шенгена, "конечно же, всегда являться исключением". "Это исключение должно действовать, пока наши внешние границы не будут лучше защищены. В крайнем случае, это означает - до тех пор, пока мы не сможем ввести в действие пакт (о регулировании миграции. - Ред.)", - уточнила министр.

Ожидается, что полную статистику относительно результатов контроля на границах ФРГ Федеральная полиция представит 1 ноября.

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