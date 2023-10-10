В ФРГ - новые задержания по делу о похищении главы Минздрава

Полиция в рамках расследования дела о предполагаемой террористической группировке "Объединенные патриоты" ("Vereinte Patrioten") во вторник, 10 октября, провела в целом ряде федеральных земель обыски в квартирах так называемых "рейхсбюргеров", предположительно связанных с группировкой, и арестовала нескольких человек.

По сообщению генеральной прокуратуры Мюнхена, один из задержанных в городе Вольфратсхаузен выражал готовность участвовать в запланированном похищении министра здравоохранения ФРГ Кала Лаутербаха (Karl Lauterbach) и с этой целью раздобыть огнестрельное оружие в Хорватии.

В Баден-Вюртемберге полиция задержала подозреваемого за то, что он предоставил "Объединенным патриотам" сервер для конспиративной связи и являлся администратором одной из закрытых чат-групп. Еще один обвиняемый, по версии следствия, обучал членов группировки обращению со средствами радиосвязи и призывал в чат-группах к участию в собраниях "Объединенных патриотов".

Заговор с целью госпереворота

В рамках расследования заговора о госперевороте в Германии и похищении Лаутербаха обвинения предъявлены уже четверым мужчинам в возрасте от 44-х до 76-лет. Суд в Кобленце вменяет им в вину создание террористической группировки или членство в ней.

"Объединенные патриоты", по версии следственных органов, готовили в Германии государственный переворот и принятие новой конституции по образцу кайзеровской от 1871-го года.

"Рейхсбюргеры" не признают Федеративную республику Германия и ее демократические структуры. По данным Федерального ведомства по охране конституции, в 2022 году в ФРГ насчитывалось около 23 тысяч "рейхсбюргеров" - на две тысячи больше, чем годом ранее.

Смотрите также: