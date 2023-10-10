  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
ПолитикаГермания

В ФРГ - новые задержания по делу о похищении главы Минздрава

Сергей Ромашенко
10 октября 2023 г.

Полиция произвела обыски у "рейхсбюргеров", предположительно связанных с группировкой "Объединенные патриоты". В числе прочего члены группы планировали похитить главу Минздрава ФРГ Карла Лаутербаха.

https://p.dw.com/p/4XL6v
Немецкие полицейские
Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/picture alliance

Полиция в рамках расследования дела о предполагаемой террористической группировке "Объединенные патриоты" ("Vereinte Patrioten") во вторник, 10 октября, провела в целом ряде федеральных земель обыски в квартирах так называемых "рейхсбюргеров", предположительно связанных с группировкой, и арестовала нескольких человек.

По сообщению генеральной прокуратуры Мюнхена, один из задержанных в городе Вольфратсхаузен выражал готовность участвовать в запланированном похищении министра здравоохранения ФРГ Кала Лаутербаха (Karl Lauterbach) и с этой целью раздобыть огнестрельное оружие в Хорватии.

В Баден-Вюртемберге полиция задержала подозреваемого за то, что он предоставил "Объединенным патриотам" сервер для конспиративной связи и являлся администратором одной из закрытых чат-групп. Еще один обвиняемый, по версии следствия, обучал членов группировки обращению со средствами радиосвязи и призывал в чат-группах к участию в собраниях "Объединенных патриотов".

Заговор с целью госпереворота

В рамках расследования заговора о госперевороте в Германии и похищении Лаутербаха обвинения предъявлены уже четверым мужчинам в возрасте от 44-х до 76-лет. Суд в Кобленце вменяет им в вину создание террористической группировки или членство в ней.

"Объединенные патриоты", по версии следственных органов, готовили в Германии государственный переворот и принятие новой конституции по образцу кайзеровской от 1871-го года.

"Рейхсбюргеры" не признают Федеративную республику Германия и ее демократические структуры. По данным Федерального ведомства по охране конституции, в 2022 году в ФРГ насчитывалось около 23 тысяч "рейхсбюргеров" - на две тысячи больше, чем годом ранее.

Смотрите также:

Что стало известно о попытке путча в ФРГ

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Кто хотел сбросить правительство Германии: арестованы главари госпереворота. DW Новости (07.12.2022)

Кто хотел сбросить правительство Германии: арестованы главари госпереворота. DW Новости (07.12.2022)

Правоохранительные органы в Германии сообщили о раскрытии заговора с целью совершения государственного переворота и свержения насильственным путем действующего правительства. Федеральная прокуратура заявляет, что арестованы 25 так называемых "рехсбюргеров", включая бывшего депутата бундестага ФРГ и лица благородного происхождения – принца Генриха XIII.
Общество7 декабря 2022 г.33:38 мин.
external

Что общего между немецкими рейхсбюргерами, Путиным и непризнанными республиками в Донбассе? (29.08.2017)

Что общего между немецкими рейхсбюргерами, Путиным и непризнанными республиками в Донбассе? (29.08.2017)

В Нюрнберге начался процесс над так называемым рейхсбюргером. Он обвиняется в убийстве сотрудника полиции. Всего в ФРГ рейхсбюргеров насчитывается около 12 тысяч человек. Последнее время движение радикализируется.
Политика29 августа 2017 г.02:33 мин.