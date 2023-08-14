В ФРГ вспомнили погибших у Берлинской стены

Политические и общественные деятели в воскресенье, 13 августа, собрались у мемориала Берлинской стене на Бернауэр-штрассе, чтобы почтить память погибших у заграждения, которое 62 года назад было возведено в городе социалистическим режимом.

"Даже по прошествии стольких лет важно помнить и вновь и вновь доносить до людей мысль о том, что демократию и свободу нельзя воспринимать как должное, и что люди боролись и даже гибли за свое стремление к свободе, для нашего воссоединения Германии и сегодняшнего свободного Берлина", - отметила сенатор по вопросам экономики Франциска Гиффай (Franziska Giffey).

Поминальная служба состоялась в часовне Примирения, находящейся у бывшей "полосы смерти" - территории у стены, где в результате действий патрулей и различных происшествий погибли как минимум 140 жителей ГДР, которые пытались сбежать из восточного сектора Берлина в западный.

Директор Фонда Берлинской стены Аксель Клаусмайер (Axel Klausmeier), выступая с речью во время церемонии, призвал к борьбе за демократию, свободу и права человека в Берлинской часовне Примирения. Это особенно необходимо в то время, "когда наши западные ценности и свободу нужно защищать везде, а не только на фронте в Украине", отметил он.

Стена была и расколом в немецком обществе, указали в бундестаге

Памятные мероприятия также прошли на Глиникском мосту в Постдаме, где во времена холодной войны происходили обмены пленными между ФРГ и ГДР, в Тельтове под Берлином и некоторых восточногерманских землях.

Политические деятели во время мероприятий указали на необходимость помнить о трагедии разделения немецкого общества. Премьер-министр федеральной земли Бранденбург Дитмар Войдке (Dietmar Woidke) призвал "бороться с забывчивостью" и назвал 13 августа датой, которая "глубоко врезалась в память немцев Востока и Запада".

Комиссар бундестага по делам жертв Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) Эвелин Цупке (Evelyn Zupke) в беседе с изданиями медиагруппы RedaktionsNetzwerk Deutschland подчеркнула, что у Берлинской стены разошлись пути многих пар, семей и друзей: "Стена была не просто трещиной в городе. И внутригерманская граница не просто проходила пропастью через нашу страну. Стена и граница были расколом в обществе."

140 жертв, пытавшихся бежать на Запад

Возведение Стены в Берлине началось ночью 13 августа 1961 года. Ее общая длина составила 155 километров, из них 45 километров пролегало в черте города, разделяя иногда одну улицу на две части. 155 километров колючей проволоки, бетонная стена высотой в 3,6 метра и 302 наблюдательные вышки остановили массовую эмиграцию в ФРГ. Однако попытки побегов были и потом. Для десятков граждан ГДР они закончились трагедией.

Первой жертвой Берлинской стены стала женщина, выпрыгнувшая через неделю после ее возведения, 22 августа, из окна восточногерманского дома. Она хотела попасть на другую сторону улицы, относящуюся к западной части города, но разбилась насмерть. Через два дня после этого, 24 августа 1961 года, пограничниками ГДР возле стены впервые был застрелен гражданин ГДР, пытавшийся бежать на Запад: его имя - Гюнтер Литфин (Günter Litfin).

До 1989 года побег на Запад, который требовал тщательной подготовки и был связан с риском для жизни, удался нескольким тысячам человек. По мере ужесточения пограничного контроля фантазия беглецов становилась все более изощренной: они прятались в специально встроенные в автомобили тайники, музыкальные колонки, пересекали границу на воздушных шарах и самодельных дельтапланах. Одним из самых известных побегов стал массовый исход по самостоятельно прорытому туннелю длиной в 140 метров. За два вечера в 1964 году 57 человек перебрались по нему на территорию Западного Берлина.

9 ноября 1989 года произошло эпохальное событие - член ЦК СЕПГ Гюнтер Шабовски (Günter Schabowski) объявил на пресс-конференции, которую транслировало телевидение, что жители ГДР отныне могут свободно ездить на Запад.

Тысячи людей в тот же вечер устремились к КПП, разделявшим Восточный и Западный Берлин, которые больше двух с половиной десятилетий были открыты только в одну сторону - с Запада на Восток. Растерявшиеся гэдээровские пограничники, не ожидавшие такой массы людей и не получавшие указаний "сверху", в конце концов открыли границу. Этот вечер стал началом конца раздела Германии и падения Стены.

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