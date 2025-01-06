В ФРГ установлен рекорд правоэкстремистских преступлений

Количество преступлений, совершенных правыми экстремистами в Германии, стремительно растет. Новый максимум был достигнут в 2024 году. Из почти 34 тысяч более 1 100 - насильственные преступления.

Число преступлений, совершенных правыми экстремистами в Германии, достигло нового максимума в 2024 году. Об этом говорится в ответе федерального министерства внутренних дел на запрос депутатов Левой партии в бундестаге, который в понедельник, 6 января, цитируют издания группы RedaktionsNetzwerk Deutschland. Согласно документу, к 30 ноября 2024 года полиция зарегистрировала по меньшей мере 33 963 происшествия в сфере "политически мотивированных преступлений - правого толка" по всей стране. Это на 17,34 процента больше, чем годом ранее.

Из почти 34 000 зарегистрированных преступлений 1 136 были насильственными - в целом за 2023 год таковых было 1 270. В 2024 году наибольшую долю составили преступления, связанные с пропагандой (21 311) и разжиганием ненависти (5 097), Полиция также зарегистрировала 1 942 случая нанесения ущерба имуществу.

Окончательная цифра в статистике Федерального ведомства уголовной полиции (BKA), которая, как ожидается, будет представлена в мае, скорее всего, окажется гораздо выше из-за преступлений, совершенных в декабре, и запоздания с предоставлением полицейской отчетности. В 2023 году BKA зарегистрировало в своей статистике в общей сложности 28 945 политических преступлений на почве правых взглядов.

В бундестаге призвали к запрету АдГ

Мартина Реннер (Martina Renner), член бундестага от Левой партии и эксперт по правому экстремизму, говорит о тревожной тенденции. По ее словам, число правоэкстремистских преступлений "за последние годы постоянно увеличивается на 20-25 процентов". "Нет никаких признаков того, что внутри страны будут приняты какие-либо далеко идущие меры, чтобы остановить эту опасную тенденцию", - сказала она. Большинство преступников - взрослые, но в последнее время увеличилась доля молодых правонарушителей. "Если мы не хотим привыкнуть к тому, что каждый месяц неонацисты совершают более 3 000 преступлений, то должны быть приняты кардинальные меры", - уверена депутат бундестага.

Реннер также упомянула правопопулистскую партию"Альтернатива для Германии" (АдГ). "Связь между подъемом АдГ и ростом насилия со стороны правых доказана. Обратившись в Федеральный конституционный суд с просьбой проверить АдГ на несоответствие конституции Германии, бундестаг может лишить важнейшую крайне правую организацию ее роли для готовых к насилию правых экстремистов", - считает депутат.