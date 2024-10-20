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Тысячи немцев намерены изменить в паспорте данные о поле

Евгений Жуков
20 октября 2024 г.

С 1 ноября в Германии упрощается порядок изменения в паспорте записи о поле. По всей стране соответствующие запросы в загсы направили уже тысячи человек.

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Акция в Берлине в поддержку закона о гендерном самоопределении
Акция в Берлине в поддержку закона о гендерном самоопределенииФото: Jörg Carstensen/dpa/picture alliance

В ожидании вступления в Германии в силу нового закона, упрощающего изменение в паспорте графы "пол", с соответствующей просьбой в немецкие отделы ЗАГС обратились уже тысячи человек. Так, к примеру, в Берлине официальный запрос об изменении записи о поле направили около 1000 местных жителей, в Лейпциге это намерены сделать порядка 650 человек, около 500 - в Гамбурге, более 340 - в Кельне и 300 - в Мюнхене, передает агентство католических новостей KNA в воскресенье, 20 октября, проведя исследование по всей стране.

По данным, полученным агентством на запросы, желающие сменить запись о своем поле есть не только в крупных городах Германии, но и в небольших: в баварском Штраубинге, например, на прием в ЗАГС записались 15 человек, в Бад-Райхенхалле - 4 и в Фюссене - 3.

В соответствии с законом о гендерном самоопределении, который бундестаг принял в апреле, а бундесрат - в мае, для смены пола и имени необходимо лишь подать простое заявление в ЗАГС, а не предоставлять два заключения психиатра и постановление суда, как это было раньше. Закон вступит в силу 1 ноября, однако заявки желающие могут подавать уже с 1 августа. Правительство ФРГ ожидает, что ежегодно новой возможностью будут пользоваться около 4000 человек.

Новый закон допускает для внесения в паспорт в графу о поле четыре варианта: "мужской", "женский", "многообразный" или "без указания".  При изменении записи предыдущая аннулируется.

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