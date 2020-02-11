В Германии судят бывшую секретаршу концлагеря Штутгоф

Суд над бывшей секретаршей нацистского концлагеря Штутгоф начался в четверг, 30 сентября 2021 года на севере Германии. Прокуратура немецкого города Ицехо обвиняет Ирмгард Ф. (Irmgard F.) в соучастии в массовых убийствах, а точнее - в убийстве более чем 11 тысяч заключенных лагеря - путем оказания помощи непосредственным исполнителям преступлений. В период с июня 1943 по апрель 1945 года обвиняемая работала в качестве секретаря у коменданта лагеря Хоппе.

Женщина не явилась на заседание. Суд выдал ордер на ее арест, сообщил председательствующий судья Доминик Гросс (Dominik Groß).

Ранее Ирмгард Ф. уже выступала на другом судебном процессе над нацистскими преступниками, но в качестве свидетеля. Она признавала, что комендант Хоппе ежедневно надиктовывал ей тексты приказов и прочих документов, но подчеркивала, что ничего не знала о творящихся в непосредственной близости от ее рабочего места массовых убийствах.

Комендатура концлагеря Штутгоф

Суды над нацистскими преступниками запоздали

До самого начала суда в Ицехо было неясно, сможет ли подсудимая принимать в нем участие - Ирмгард Ф. сейчас 96 лет. Суд сильно запоздал, говорят многие, в том числе и те, кто сам стал свидетелем ужасов Холокоста. Так считает, например, и Абба Наор (Abba Naor), который в 16-летнем возрасте был депортирован из Каунаса, где жила его семья, в концлагерь Штутгоф. "Нас не водили в канцелярию концлагеря, и я не видел, как работала секретарь, - говорит Наор. - Но если она совершила преступление, почему ее не судили раньше?". Поэтому Наор, живущий сейчас в Израиле, отказался стать истцом на процессе над Ирмгард Ф. И вообще, говорит он, "жить с мыслью о том, что ты совершил такое преступление перед людьми, иногда тяжелее, чем отправиться в тюрьму". Пожилую женщину надо уже оставить в покое, считает Наор.

Но так думают не многие пережившие Холокост. Об этом DW рассказывает адвокат Онур Езата (Onur Özata), представляющий на суде сразу нескольких истцов. Решение участвовать в суде ведь принимается, как правило, не из чувства мести, отмечает он: большинству важно оказаться в зале суда и рассказать потомкам о пережитом. По словам адвоката, свидетели Холокоста часто говорят ему: "Мы просто не хотим, чтобы об этих жертвах забыли".

Абба Наор

Что думает адвокат Ирмгард Ф.

Суды над нацистскими преступниками - пусть и запоздавшие - считает правильными и адвокат подсудимой. По словам Вольфа Молькентина (Wolf Molkentin), "нет смысла сожалеть об упущенном времени, о том, что многие палачи ушли от ответственности - и при этом тут же заявлять, что нынешние процессы уже устраивать не стоит".

По словам адвоката, он не собирается подвергать сомнениям высказывания свидетелей на процессе: "Наоборот, мне крайне важно создать достойные рамки для увековечивания и расследования основных преступлений".

Вольф Молькентин

Суды над нацистскими преступниками продолжатся

Начавшийся суд над Ирмгард Ф. - далеко не единственный процесс такого рода в современной Германии. В июле 2020 года в Гамбурге был осужден бывший охранник Штутгофа Бруно Д. (Bruno D.), которому на момент вынесения приговора было 93 года. И уже тогда звучал вопрос: почему эсэсовского охранника судят только сейчас?

Дело в том, что до широко известного дела нацистского преступника Ивана Демьянюка в Германии нужно было обязательно доказать личное участие подсудимых в конкретных преступлениях. Что по понятным причинам непросто: свидетелей осталось мало, это тоже люди преклонного возраста, после войны прошло несколько десятилетий... Но обвинение Демьянюка прокуратура ФРГ построила на том, что Собибор, где он служил охранником, был лагерем смерти, а значит, каждый охранник, каждый надзиратель был причастен к уничтожению его узников. Исходя из этого судебного прецедента позже был осужден, в частности, "бухгалтер Освенцима" Оскар Грёнинг (Oskar Gröning) в 2015 году. Потом очередь дошла до Бруно Д., и вот теперь - до Ирмгард Ф.

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