В Германии распространяется вирусная болезнь скота блютанг

Вирус, который приводит к посинению языка у скота, не опасен для человека. В Германии он выявлен во всех федеральных землях, кроме Берлина.

Вирусная болезнь скота блютанг к субботе, 24 августа, была выявлена практически во всех федеральных землях Германии. По данным немецкого ветеринарного Института имени Фридриха Лёффеля (Friedrich-Loeffler-Institut, FLI), к тому моменту Берлин являлся единственной федеральной землей ФРГ, где пока не было зафиксировано случаев заражения.

Блютанг или катаральная лихорадка - вирусная трансмиссивная инфекция домашних и диких жвачных животных, преимущественно овец, характеризующаяся лихорадочным состоянием, воспалительно-некротическим поражением ротовой полости, особенно языка, пищеварительного тракта, эпителия венчика и основы кожи копыт, а также дегенеративными изменениями скелетных мышц.

Рост случаев заражения скота болезнью, характерным признаком которой является посиневший язык, начали фиксировать в Германии с начала июля. Как поясняет FLI на своем сайте , основная причина распространения вируса - вызванная погодными условиями повышенная активность мошек, которые и переносят инфекцию.

Первый случай заражения был выявлен в Германии в октябре 2023 года на овечьей ферме в Северном Рейне - Вестфалии. Если в июне по всей стране насчитывалось лишь 13 ферм, где были зафиксированы случаи заражения блютангом, то в июле их было уже более 1200, а к 23 августа - 4800.

Для людей вирус не опасен. Угрозу здоровью человека не представляют и продукты животноводства, в том числе молоко и мясо зараженных животных.