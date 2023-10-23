В ФРГ создают новую партию. Насколько это выгодно Кремлю?

Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht), одна из самых харизматичных политических фигур в сегодняшней Германии, в прошлом - бесспорная звезда посткоммунистической Левой партии (Die Linke), 23 октября на пресс-конференции в Берлине объявила о выходе из нее и о создании в начале 2024 года новой партии. Это не стало неожиданностью, и социологи уже успели выяснить, что будущую партию могли бы поддержать свыше 20% избирателей. В таком случае она сразу стала бы одной из крупнейших в ФРГ. Но даже при меньшей поддержке она имеет реальные шансы серьезно изменить расстановку политических сил в сегодняшней Германии.

Первая вождистская партия в современной Германии

Новая партия, по всей видимости, будет называться "Союз Сары Вагенкнехт: за здравый смысл и справедливость" (Bündnis Sahra Wagenknecht - Für Vernunft und Gerechtigkeit, BSW). Одноименная организация, созданная несколько недель назад, уже взялась за сбор пожертвований и подготовку структур на местах. Появление столь сильно сфокусированной на фигуре лидера партии - новое явление в политической жизни ФРГ.

В основе всех других крупных немецких партий до сих пор лежала определенная идеология: социал-демократическая, христианско-демократическая, либеральная, "зеленая", социалистическая. Правда, традиционной идеологии нет у право-популистской "Альтернативы для Германии" (АдГ). Однако и ее нельзя отнести к партиям вождистского типа.

На пресс-конференции Сара Вагенкнехт представила команду, с которой будет создавать новую партию Фото: Annegret Hilse/REUTERS

Партии, использующие в своем названии имя лидера, чаще всего являются популистскими. У таких партий обычно нет четкой социально-экономической концепции, у них эклектичная партийная программа, они борются за голоса всех недовольных, предлагая якобы легкие решения сложным проблем, и подчеркнуто противопоставляют себя традиционным партиям и в целом политической элите.

На популистский характер обычно указывают и призывы голосовать за такие расплывчатые лозунги, как "за справедливость" и тем более "за здравый смысл". Станет ли BSW популистской партией, покажет будущее. Но в таком случае она будет левовопулистской. В то же время в своем отношении к проблеме приема мигрантов она окажется довольно близкой как раз к правым популистам из АдГ.

Левая политика с правым уклоном в вопросах миграции

Впрочем, на пресс-конференции в Берлине о партийной программе BSW говорили сравнительно мало и пока в общих чертах. Основной посыл 54-летней Сары Вагенкнехт: то, как давно уже управляют Германией, не соответствует пожеланиям большинства жителей страны, "многие перестали доверять государству и считают, что ни одна из имеющихся партий больше не представляет их интересы". Это относится и к Левой парти, отсюда и разрыв с ней. Ключевые лозунги создательницы новой партии: "здравый смысл в экономике", "социальная справедливость" и "мир".

Сара Вагенкнехт раскритиковала санкции ЕС против России, которые лишили Германию дешевых газа и нефти, хотя, по ее словам, поставки российских энергоносителей продолжаются по более высоким ценам в виде дизеля из Индии или российского сжиженного газа через СПГ-терминал в Бельгии. Дороговизна энергии, подчеркнула создательница BSW, усиливает опасность утраты индустриальных мощностей и их переноса за рубеж.

Фото из архива: в марте 2004 года Сара Вагенкнехт, глава Коммунистической платформы в партии PDS (переименнованной позднее в Die Linke) представляет на книжной ярмарке в Лейпциге две свои книги: о капитализме и о президенте Венесуэлы Уго Чавесе Фото: Jens Kalaene/ZB/picture-alliance

Она призвала прекратить "слепой, не имеющий плана экоактивизм", и осудила нерегулируемую миграцию, которая, в частности, обостряет проблемы в школах, особенно в бедных районах. Сектор Газа она назвала "многолетней тюрьмой под открытым небом", но Израиль, по ее словам, имеет, конечно же, право защищаться от нападений террористов ХАМАС.

Так что предельно кратко программу партии Сары Вагенкнехт можно, пожалуй, свести к такой формуле: классическая левая политика в интересах преимущественно малоимущих слоев населения в сочетании с жестким правым подходом к миграции и критическим пересмотром экологической повестки. Как конкретно BSW собирается претворять в жизнь свои программные установки, создательница новой партии и ее соратники на пресс-конференции не объяснили, но это и не входило в задачи данного мероприятия.

BSW за мир с Россией и против поставок оружия Украине

Однако есть довольно четкое представление о том, что Сара Вагенкнехт понимает под словом "мир" или под "борьбой за мир" применительно к войне России против Украины. Создательница BSW требует прекратить поставлять оружие Украине и тем самым заставить ее "остановить кровопролитие", согласившись на мирные переговоры с Россией. Причем несмотря на то, что РФ продолжает оккупировать значительную часть украинской территории.

На митинге в Берлине 25 февраля 2023 года Сара Вагенкнехт выступает под лозунгом "Дипломатия вместо поставок оружия" Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/picture alliance

О том, что подобные лозунги пользуются активной поддержкой части немецкого общества, свидетельствует немалый успех "Манифеста за мир", опубликованного 10 февраля Сарой Вагенткнехт вместе с легендарной немецкой феминисткой и журналисткой Алисой Шварцер (Alice Schwarzer).

Документ подписали десятки деятелей культуры и в сжатые сроки поддержали своими подписями на платформе Change.org свыше 800 тысяч жителей страны. Однако его раскритиковали немецкие СМИ. Затем последовал многотысячный митинг под называнием "Восстание за мир", организованный в самом центре Берлина 25 февраля, на следующий день после первой годовщины полномасштабного российского вторжения на Украину.

Так что создание партии Сары Вагенкнехт, по идее, полностью отвечает интересам Кремля: она в жесткой оппозиции к нынешнему правительству ФРГ, она против поставок оружия Украине, под лозунгом пацифизма у нее фактически пророссийский курс, который к тому же имеет давние корни в традиционном для левых антиамериканизме, она против размещения солдат бундесвера вблизи границ России, против санкций ЕС в отношении РФ и за возобновления импорта российских энергоносителей.

Уйдут ли к Саре Вагенкнехт избиратели АдГ?

Правда, своими планами Сара Вагенкнехт, к которой уже присоединились девять депутатов бундестага от Левой партии, фактически уничтожает эту партию, и так сильно терявшую в последнее время популярность. А ведь она традиционно стояла на пророссийских позициях, всегда выступала против НАТО, упорно поддерживала "Северный поток-2". Однако BSW, придерживаясь схожих позиций, вполне сможет не просто заменить Die Linke, но и начать играть куда более важную роль.

Проблема, однако, в том, что Сара Вагенкнехт, она прямо об этом сказала, будет целенаправленно бороться за голоса избирателей АдГ. А это сейчас - главная пророссийская партия в Германии, неоднократно доказывавшая Москве своими заявлениями и действиями, что на нее и ее депутатов можно положиться.

Сара Вагенкнехт в бундестаге. На заднем плане - лидер АдГ Алис Вайдель Фото: Annegret Hilse /Sven Simon/IMAGO

Если BSW удастся перетянуть на свою сторону значительную часть протестного электората, у проверенного немецкого партнера Кремля АдГ ослабнут позиции - возможно, даже существенно. И Москве придется тратить время и разнообразные усилия для налаживания связей с новой партией, которая еще должна доказать свою полезность.

Впрочем, не исключен и другой вариант, наиболее благоприятный для Кремля: если немецкие избиратели в следующем году на трех земельных (региональных) выборах в Восточной Германии, где традиционно особенно активно поддерживают правых и левых популистов, а затем на выборах в бундестаг осенью 2025 года обеспечат сильные позиции одновременно и АдГ, и новой партии BSW, Москва получит в Германии сразу две влиятельные пророссийские силы.

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