В ФРГ сотни заключенных смогут отпраздновать Рождество дома

По всей Германии сотни заключенных вновь смогут воспользоваться рождественской амнистией. Но в этом году число досрочно освобождаемых будет меньше.

В Германии сотни заключенных вновь получат возможность досрочно выйти на свободу перед праздниками и отметить Рождество дома, сообщило в четверг, 19 декабря, агентство dpa со ссылкой на результаты проведенного им опроса среди министерств юстиции федеральных земель. В то же время в нынешнем году так называемой рождественской амнистией смогут воспользоваться меньше людей, чем годом ранее. Несколько федеральных земель сообщили о снижении числа амнистированных.

Наибольшее количество освобождений приходится на Северный Рейн-Вестфалию. По данным министерства юстиции в Дюссельдорфе, в этом году рождественская амнистия позволила досрочно освободить 248 заключенных. В прошлом году к середине декабря это число составляло 322 человека. В Баден-Вюртемберге амнистией воспользовались более 160 человек, тогда как в прошлом году в этой южной федеральной земле досрочно освободили 218 заключенных.

В общей сложности более 800 заключенных в этом году не будут проводить праздники за решеткой благодаря рождественской амнистии. В Гессене по УДО освобождаются 104 человека, в Берлине 97, в Рейнланд-Пфальце около 70 и в Нижней Саксонии - 46. В то же время в некоторых землях рождественских УДО вообще не будет. К примеру, в Баварии принципиально не устраивают помилований к концу года.

Условия выхода по рождественскому УДО

В прошлом году по всей стране на свободу вышли более 1 000 человек. В последние годы заключенные иногда сами отказывались от досрочного освобождения. В 2023 году, согласно статистике, в тюрьмах ФРГ находились более 44 000 человек.

Досрочное освобождение сопряжено с рядом условий. "Рождественское помилование" могут получить лишь те, кто вел себя безупречно в заключении, и чей срок лишения свободы не превышает двух лет.

Министр юстиции Гессена Кристиан Хайнц (Christian Heinz) так объяснил смысл рождественского УДО: "Рождественские праздники в кругу семьи могут стать первым важным шагом к ресоциализации". Кроме того, оно позволяет заключенным воспользоваться предложениями о помощи и решить административные вопросы еще до рождественских праздников.