В ФРГ россиянина обвиняют в убийстве двух украинских военных

В апреле россиянин в ходе ссоры зарезал двух украинских военнослужащих, прооперированных в городе Мурнау после ранений и проходивших там реабилитацию, утверждает прокуратура.

Обвинение в убийстве двух украинских военнослужащих в баварском городе Мурнау было выдвинуто генпрокуратурой Мюнхена в среду, 23 октября, в отношении 57-летнего россиянина, который проживает в Германии с начала 1990-х годов.

По данным следствия, этот мужчина, который уже был известен полиции, в апреле текущего года совершил преднамеренное убийство двух украинцев, в возрасте 23 и 36 лет, которые после полученных на войне ранений были прооперированы в клинике города Мурнау, специализирующейся на травматологической помощи пострадавшим в результате несчастных случаев.

Убийство украинских военных в Германии

Указывается, что обвиняемый и украинские военнослужащие были поверхностно знакомы друг с другом. В роковой день между ними произошла ссора из-за ситуации в Украине. Перед этим все трое распивали вместе спиртные напитки, в результате чего украинцы "были очень пьяны и не заподозрили злого умысла".

Россиянин "почувствовал себя уязвленным в своей национальной гордости", считает генпрокуратура. Кроме того, по ходу спора мужчина пришел к выводу, что "его враждебные чувства в отношении украинских военных" являются обоснованными.

В результате россиянин принес нож из своей квартиры, расположенной неподалеку, и вонзил его несколько раз в горло одному из украинцев. Тот скончался на месте. После этого россиянин напал на другого военнослужащего, выяснило германское следствие. Последний скончался в больнице от полученных ран. Прокуратура считает, что убийство было совершено преднамеренно и из низменных побуждений.

Расследованием дела занималось Баварское центральное управление по борьбе с экстремизмом и терроризмом (ZET). Теперь земельный суд судебного округа Мюнхен II должен принять решение о начале процесса в отношении россиянина, который находится в камере предварительного заключения мюнхенской тюрьмы Штадельхайм.

Убийство украинских военнослужащих, которые находились в Германии на реабилитации, вызвало большой резонанс. "Целью было, чтобы они здесь поправились и вернулись домой. Случившееся для нас не поддается пониманию", - заявил тогда бургомистр города Мурнау Рольф Бойтинг (Rolf Beuting).