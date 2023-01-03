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Активисты подожгли баррикады (фото из архива)Фото: Henning Kaiser/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

В ФРГ произошли стычки между полицией и экоактивистами

Екатерина Венкина
21 мин. назад

В деревне Лютцерат к юго-западу от Дюссельдорфа произошли столкновения между полицейскими и экоактивистами, выступающими против использования территории для добычи бурого угля.

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В преддверии окончательного выселения жителей деревни Лютцерат в 40 километрах к юго-западу от Дюссельдорфа (земля Северный Рейн - Вестфалия) в связи с разработкой одного из крупнейших буроугольных разрезов Германии - карьера Гарцвайлер - произошли столкновения между полицейскими и экоактивистами. Представитель правоохранительных органов сообщил в понедельник, 2 января, о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении общественного порядка.

До этого активисты инициативы "Lützerath lebt" ("Лютцерат жив") перекрыли дороги, забаррикадировались в опустевших домах, а также подожгли заграждения.

Полиция отметила, что речь пока не идет о начале полного выселения, намеченного на середину января и предполагающего выдворение активистов, а, скорее, - о подготовке к нему.

Территория Лютцерата перешла под контроль концерна RWE

Антье Буссберг (Antje Bussberg), представляющая инициативу "Alle Dörfer Bleiben" ("Все деревни остаются"), отметила: "Уголь под Лютцератом не должен добываться".

В энергетической компании RWE, в свою очередь, указали: "Использование (территории. - Ред.) бывшего поселения этой зимой необходимо, чтобы гарантировать надежное снабжение электростанций в разгар энергетического кризиса". "Все изначально проживавшие в Лютцерате покинули деревню", - добавили в компании.

Территория населенного пункта, а также дома в этом районе земли Рейнланд-Пфальц, перешли под контроль корпорации RWE, которая эксплуатирует Гарцвайлер.

Судьба населенного пункта - давно в центре дебатов

Власти округа Хайнсберг издали распоряжение, запрещающее жителям находиться в этом районе. Если постановление не будет выполнено, то оно послужит основанием "для принятия мер по выдворению с 10 января", говорилось в заявлении округа.

Судьба Лютцерата и других небольших населенных пунктов поблизости от него давно находится в центре ожесточенных конфликтов между политиками и климатическими активистами на фоне дебатов о постепенном отказе от угля в Северном Рейне - Вестфалии и в Германии в целом. В последнее время споры усугубились на фоне энергетического кризиса в связи с агрессивной войной России против Украины.

Запад Германии досрочно откажется от бурого угля

Последние работающие на буром угле электростанции компании RWE в земле Северный Рейн - Вестфалия будут остановлены 31 марта 2030 года. Соответствующий закон, разработанный правительством Германии, бундестаг принял в ночь на 2 декабря 2022 года. Его поддержали 525 депутатов, против выступили 92. Еще два депутата воздержались.

В то же время срок эксплуатации двух работающих на буром угле блоков электростанции Neurath - D и E, - которые должны были быть остановлены в конце 2022 года, продлен до конца марта 2024 года.

В федеральном масштабе добыча бурого угля должна будет продолжаться, как и было запланировано изначально, до 2038 года. Это касается, в частности, работающих на буром угле электростанций на востоке Германии.

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