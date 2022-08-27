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Нефтеперерабатывающее предприятие в ГельзенкирхенеФото: Henning Kaiser/dpa/picture alliance
Экономика и бизнесГермания

В ФРГ усилили помощь компаниям с высоким энергопотреблением

Екатерина Венкина
1 ч. назад

Срок подачи заявок на госсубсидии для компаний с высоким энергопотреблением продлен до 30 сентября, сообщили в министерстве ФРГ по делам экономики. Получены запросы от 211 компаний.

https://www.dw.com/ru/v-frg-prodlen-srok-zaavok-na-subsidii-dla-kompanij-s-vysokim-energopotrebleniem/a-62951955

Министерство ФРГ по делам экономики и защиты климата (BMWK) вносит корректировки в выделение пакета помощи общим объемом 5 млрд евро для компаний с высоким энергопотреблением. Срок подачи заявок на получение поддержки для промышленного сектора продлевается на один месяц - до 30 сентября 2022 года, сообщили в субботу, 27 августа, в BMWK.

Субсидия, единовременный объем которой может достигать 50 млн евро, предназначена для покрытия возросших расходов на природный газ и электроэнергию. Кроме того, будет внесен ряд улучшений и корректировок в реализацию программы. Наконец, министерство работает над продлением ее сроков, что будет реализовано на втором этапе имплементации. BMWK поддерживает диалог на этот счет с Еврокомиссией (ЕК). Так, будут внедрены руководящие принципы ЕК по стимулированию экономии.

С момента запуска программы для участия в ней уже зарегистрировались 2000 предприятий. Было получено более 1000 заявок на предоставление субсидий от 211 компаний. В начале августа был выплачен первый транш. Заявки распределены почти по всем федеральным землям, особое внимание уделено Баден-Вюртембергу, Северному Рейну - Вестфалии и Баварии. Около трех четвертей компаний, обратившихся за помощью, - малые и средние предприятия.

Лидер оппозиции ФРГ призвал помочь наименее обеспеченным семьям

Председатель крупнейшей немецкой оппозиционной партии Германии - Христианско-демократического союза (ХДС) - Фридрих Мерц (Friedrich Merz) ранее призвал сделать четкий акцент на помощи малообеспеченным семьям в планируемых властями мерах по смягчению нагрузки на население и бизнес в ходе газового кризиса. "Просто неправильно, что люди с высокими доходами получат 300 евро на энергоносители. По 1000 евро на энергию для трети граждан с наиболее низкими доходами имело бы больше смысла, чем по 300 евро для всех", - заявил он в интервью изданию Focus Online. 

Одновременно Мерц выразил недоумение в связи с планами финансовой помощи лишь крупным компаниям и призвал выработать четкие критерии в этой связи. "Но факт состоит и в том, что государство не может помочь каждому", - подчеркнул лидер христианских демократов. Кроме того, политик допустил, что не все компании смогут справиться с нынешним кризисом вокруг поставок природного газа . "А мы не можем пообещать, что все будет погашено из федерального бюджета", - добавил он.

Берлин принимает экстренные меры

На фоне войны в Украине в Германии имеются опасения в возможности полной остановки поставок газа в предстоящий зимний сезон. Российский "Газпром" в одностороннем порядке уже существенно сократил поставки газа по "Северному потоку". Берлин принимает срочные меры для пополнения запасов газа и переориентации газового импорта и строит терминалы по приему сжиженного природного газа, закупаемого в третьих странах.

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