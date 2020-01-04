В ФРГ призвали отказаться от двухпроцентного взноса в бюджет НАТО

Один из лидеров правящей в ФРГ коалиции Рольф Мютцених (Rolf Mützenich) намерен в ходе предвыборной кампании выступать за отказ Германии от обязательства вносить в бюджет НАТО сумму, эквивалентную двум процентам ВВП. В обнародованном в среду, 28 апреля, интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Мютцених заявил, что полностью разделяет позицию кандидата в канцлеры от партии "зеленых" Анналены Бэрбок (Annalena Baerbock), назвавшей увязку взноса в НАТО с объемом ВВП абсурдной. "Она абсолютно права", - сказал Мютцених.

Одновременно социал-демократический политик резко раскритиковал негативное отношение Бэрбок к спорному германо-российскому газопроводу "Северный поток - 2". "Действия "зеленых" не могут быть лицемернее", - сказал Мютцених, напомнив, что коллега Бэрбок по партии Роберт Хабек (Robert Habeck) в бытность министром охраны окружающей среды в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн открыл терминал для приема сжиженного газа, добытого в США путем фрекинга. "В этом свете критика Бэрбок в отношении газопровода не заслуживает никакого доверия", - подчеркнул Рольф Мютцених.

Союзники по НАТО после российской аннексии Крыма в 2014 году договорились в течение десяти лет довести свои взносы в бюджет альянса до двух процентов от объема ВВП своих стран. Бывший президент США Дональд Трамп в последние годы особенно резко критиковал Германию за слишком низкие взносы в бюджет НАТО и обвинял правительство ФРГ в том, что оно обеспечивает оборону Германии за счет США.

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