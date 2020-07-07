В ФРГ призвали к реформе глобальной продовольственной системы

Немецкая благотворительная организация "Помощь голодающим в мире" (Welthungerhilfe) считает необходимым провести реформу глобальной продовольственной системы. Об этом в среду, 30 июня, в Берлине заявила глава Welthungerhilfe Марлен Тиме (Marlehn Thieme).

"Нам нужны условия, которые позволят уже в ближайшем будущем десяти миллиардам людей питаться здоровой пищей, не разрушая природу и климат", - отметила она.

По словам Тиме, нынешняя система не является ни справедливой, ни сбалансированной, а в долгосрочной перспективе она наносит ущерб "нашей планете".

Саммит ООН должен предложить альтернативные решения

Саммит ООН по продовольственным системам (ПС) в сентябре должен создать предпосылки для выработки альтернативных механизмов, указала Марлен Тиме.

Правительству Германии следует играть активную роль в процессе этого перехода, считает глава Welthungerhilfe. ФРГ необходимо увязать сельскохозяйственные субсидии с экологическими и климатическими требованиями. Кроме того, по словам Тиме, необходимо сократить потребление мяса, поскольку оно требует слишком много земли для выращивания кормов для животных, которой затем не хватает для производства других продуктов питания.

Гутерриш: настало время изменить модели производства и потребления

Говоря от предстоящем саммите, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, в частности, отмечал: "Недопустимо, чтобы голод усиливался, когда в мире ежегодно на свалку выбрасывается более 1 млрд тонн продовольствия".

"Настало время изменить модели производства и потребления, в том числе сократить выбросы парниковых газов", - добавлял он.

Как пояснили в ООН, понятие "продовольственная система" означает совокупность видов деятельности, связанных с производством, переработкой, транспортировкой и потреблением продуктов питания.

Многие мировые ПС остаются уязвимыми, что ощутили на себе миллионы людей по всему миру во время кризиса, вызванного пандемией, подчеркивали во всемирной организации.

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