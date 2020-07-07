В ФРГ призвали к реформе глобальной продовольственной системы

Немецкая благотворительная организация "Помощь голодающим в мире" (Welthungerhilfe) считает необходимым провести реформу глобальной продовольственной системы. Об этом в среду, 30 июня, в Берлине заявила глава Welthungerhilfe Марлен Тиме (Marlehn Thieme).
"Нам нужны условия, которые позволят уже в ближайшем будущем десяти миллиардам людей питаться здоровой пищей, не разрушая природу и климат", - отметила она.
По словам Тиме, нынешняя система не является ни справедливой, ни сбалансированной, а в долгосрочной перспективе она наносит ущерб "нашей планете".
Саммит ООН должен предложить альтернативные решения
Саммит ООН по продовольственным системам (ПС) в сентябре должен создать предпосылки для выработки альтернативных механизмов, указала Марлен Тиме.
Правительству Германии следует играть активную роль в процессе этого перехода, считает глава Welthungerhilfe. ФРГ необходимо увязать сельскохозяйственные субсидии с экологическими и климатическими требованиями. Кроме того, по словам Тиме, необходимо сократить потребление мяса, поскольку оно требует слишком много земли для выращивания кормов для животных, которой затем не хватает для производства других продуктов питания.
Гутерриш: настало время изменить модели производства и потребления
Говоря от предстоящем саммите, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, в частности, отмечал: "Недопустимо, чтобы голод усиливался, когда в мире ежегодно на свалку выбрасывается более 1 млрд тонн продовольствия".
"Настало время изменить модели производства и потребления, в том числе сократить выбросы парниковых газов", - добавлял он.
Как пояснили в ООН, понятие "продовольственная система" означает совокупность видов деятельности, связанных с производством, переработкой, транспортировкой и потреблением продуктов питания.
Многие мировые ПС остаются уязвимыми, что ощутили на себе миллионы людей по всему миру во время кризиса, вызванного пандемией, подчеркивали во всемирной организации.
Смотрите также:
-
На что можно было бы пустить уничтоженные санкционные продукты
Уничтожение "санкционки"
Россельхознадзор отчитался об уничтожении более 7,5 тысячи тонн санкционного продовольствия за год. Раздавлено и сожжено 7,262 тысячи тонн растительной продукции и 228,6 тонны продукции животноводства. Еще летом прошлого года многие предлагали направить санкционное продовольствие нуждающимся вместо его уничтожения. На что можно было бы потратить 7,5 тысячи тонн продуктов?
-
На что можно было бы пустить уничтоженные санкционные продукты
100 тысяч свадебных банкетов…
…на 100 гостей (с расчетом 700-800 грамм санкционных продуктов на человека) можно было бы провести в России, если бы вместо уничтожения продовольствия его раздавали молодоженам.
-
На что можно было бы пустить уничтоженные санкционные продукты
Кормить весь Нижний Тагил на протяжении месяца
Все жители Нижнего Тагила или Владимира (356 и 355 тысяч человек соответственно) могли бы целый месяц не ходить в магазин за овощами, фруктами, ягодами и картофелем, если бы им бесплатно раздали санкционные продукты (исходя из данных Росстата о потреблении). Почти 7,5 тысячи россиян на протяжении месяца смогли бы обходиться исключительно санкционной мясомолочной и рыбной продукцией.
-
На что можно было бы пустить уничтоженные санкционные продукты
Обед "по-санкционному" в Госдуме
Более 50 лет могли бы бесплатно обедать "по-санкционному" в столовой Госдумы все 450 депутатов, ежедневно заказывая 100 грамм какого-либо салата, 250 грамм супа-пюре, 350 грамм говяжей вырезки с грибочками и запивая это 200 мл молока (примеры блюд взяты из доступных в открытых источниках меню думской столовой).
-
На что можно было бы пустить уничтоженные санкционные продукты
Выкормить трех амурских тигров в зоопарке
Амурский тигр в Московском зоопарке не знал бы голода более 63 лет, получая по 10 кг санкционного мяса в день. Причем, это были бы, скорее, 3 тигра, потому что живут они до 20-25 лет. А, скажем, одного слона в зоопарке можно было бы ежедневно кормить 15 кг санкционных фруктов и овощей более тысячи лет (да, слоны тоже столько не живут). Добавляя к этому по 30 кг отечественного сена, разумеется.
-
На что можно было бы пустить уничтоженные санкционные продукты
По указу президента
Уничтожение продуктов питания происходит в соответствии с указом президента России Владимира Путина от 29 июля 2015 года. Таким образом президент решил бороться с контрабандой продукции, подпадающей под действие запрета на продовольствие из ряда стран (в частности, из Канады, Норвегии, США, стран ЕС, впоследствии - Турции с Украиной и других), наложенного Россией в августе 2014 года.
Автор: Илья Коваль