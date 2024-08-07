В ФРГ рады выбору Уолца напарником Харрис на выборах в США

В Германии приветствовали выбор губернатора Миннесоты Тима Уолца в качестве кандидата Камалы Харрис на пост вице-президента США. Координатор трансатлантических связей в правительстве ФРГ Михаэль Линк (Michael Link) в среду, 7 августа, в интервью изданиям редакционной сети Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) отметил значительный послужной список Уолца.

По словам Линка, избранник Харрис - "опытный политик с многолетним опытом работы не только в своем родном штате Миннесота, но и на национальной арене".

"Во время моей личной беседы с губернатором Уолцем в Миннесоте в феврале он проявил большой интерес к мировым событиям и выразил приверженность трансатлантическому альянсу - НАТО - как центральной опоре, а также хорошим торговым отношениям", - отметил Линк. Уолц также осведомлен в вопросах безопасности в связи со своей многолетней службой в Нацгвардии США, добавил он.

Берлин готов сотрудничать с любым победителем выборов в США

Координатор трансатлантических связей в правительстве ФРГ также призвал к большей сдержанности в политических дебатах в Соединенных Штатах. "Как близкие друзья и союзники США - мы продолжаем надеяться, что желание многих американских избирателей уменьшить поляризацию будет услышано и что результаты выборов - какими бы они ни оказались - будут приняты обеими сторонами", - отметил он. Германия будет тесно сотрудничать с любым победителем выборов, подчеркнул собеседник издания.

Между тем в США лидеры арабо-американской общины и ключевых профсоюзов заявили, что воодушевлены выбором. То, что чаша весов склонилась в пользу Уолца, послало сигнал, что Харрис услышала их опасения в связи с другим возможным кандидатом - губернатором Пенсильвании Джошуа Шапиро, который, по версии этих общин, слишком далеко зашел в своей поддержке Израиля, пишет агентство AP.

Приверженец прогрессивной демократической повестки

Накануне Уолц выступил вместе с Харрис на предвыборном митинге в Филадельфии (штат Пенсильвания). Вице-президент США назвала губернатора Миннесоты борцом за средний класс и патриотом, который, как и она, верит в необычайные перспективы Америки.

60-летний Тим Уолц - ветеран Нацгвардии Соединенных Штатов (резерва Вооруженных сил) и бывший учитель. В 2006 году он был впервые избран в Палату представителей Конгресса США, после чего переизбирался еще пять раз. С 2019 года на посту губернатора Уолц продвигал прогрессивную социоэкономическую повестку, включавшую в себя бесплатные школьные обеды, меры по борьбе с изменением климата, снижение налогов для среднего класса и увеличение оплачиваемого отпуска для служащих в Миннесоте.

Кроме того, Уолц высказывался в поддержку Украины. В феврале 2024 года он сообщил, что посетил украинское посольство в США с целью установить партнерство между государственным, частным и академическим секторами Миннесоты и Черниговской области.

Официальное выдвижение Харрис произойдет в конце августа

Съезд Демократической партии пройдет с 19 по 22 августа в Чикаго. Однако голосование на нем после досрочного официального утверждения кандидатуры Харрис будет просто формальностью.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Действующий глава Белого дома Джо Байден на фоне усиливающихся опасений, в том числе от соратников по Демократической партии, 21 июля объявил о выходе из президентской гонки и предложил в качестве замены Камалу Харрис. Та согласилась баллотироваться на высший государственный пост и получила достаточную поддержку для официального выдвижения делегатами-демократами на национальном съезде.