В ФРГ приняли к сведению заявление РФ о высылке дипломатов

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 22 апреля.

На 423-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 23 апреля (время московское).

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В министерстве иностранных дел ФРГ приняли к сведению заявление российского МИД на тему "очередной массовой высылки сотрудников российских диппредставительств в Германии". В заявлении германского МИД указывается, что Берлин на протяжении последних нескольких недель находился в контакте с российской стороной "по поводу персонала российских диппредставительств за рубежом".

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Западу нужно быть готовым к тому, что война в Украине затянется, заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон в интервью онлайн-изданию "РБК Украина" на полях одиннадцатой встречи контактной группы по Украине в формате "Рамштайн". При этом политик назвал гарантии снабжения Украины вооружениями ключевым фактором на текущем этапе войны.

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По информации МИД РФ, в Германии принято решение о "массовой высылке российских дипломатов". Россия зеркально ответит на массовую высылку российских дипломатов из Берлина, сообщается на сайте российского МИДа . В Москве считают, что ФРГ нарушила свои заверения о нежелании афишировать массовую высылку дипломатов РФ, рассказав СМИ об этой "затее", посол ФРГ уведомлен об ответе РФ, говорится в сообщении.

На сайте МИД Германии информация о высылке российских дипломатов отсутствует.

В Белгороде проводят эвакуацию 3000 человек из-за "взрывоопасного предмета"

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В Белгороде будет проведена эвакуация 17 многоквартирных домов на улицах Шаландина и Губкина, а также проспекте Ватутина, которая затронет более 3000 человек, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков . Он указывает, что по адресу Шаландина, 15 произошло "ЧП" - "саперами был найден взрывоопасный предмет", который было решено обезвредить на полигоне.

Вечером 21 апреля белгородский журналист Никита Парменов рассказал , что на город "упал еще один снаряд - вероятнее всего, вторая бомба", которая не разорвалась. По его сведениям, это произошло в квартале от места падения первой бомбы, на улице Шаландина.

Хроника событий 21 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 20 апреля 14.00 - 23.59 >>>

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