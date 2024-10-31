В ФРГ предполагаемому шпиону из РФ предъявлено обвинение

Дитеру С. предъявлено обвинение в принадлежности к террористической группировке. Расследование по делу о шпионаже против него планируется завершить в скором времени.

В деле предполагаемого российского шпиона Дитера С. (Dieter S.) выдвинуто первое обвинение, но оно не связано со шпионажем. Генеральная прокуратура в Карлсруэ в четверг, 31 октября, предъявила ему обвинения в принадлежности к террористической группировке за границей и в подготовке к тяжкому насильственному преступлению, представляющему угрозу для государства. Процесс по подозрению в шпионаже в пользу России планируется завершить в ближайшее время.

На нынешний момент прокуратура обвиняет Дитера С. в том, что тот в период с декабря 2014 по август 2016 года участвовал с огнестрельным оружием в руках в боевых действиях на востоке Украине в составе одного из вооруженных отрядов самопровозглашенной "Донецкой народной республики" ("ДНР"). В обвинительном заключении отмечается, что этот отряд неоднократно прибегал к насилию против гражданского населения. Дитер С. предположительно воевал на стороне "ДНР" в 2014 и 2015 годах.

Арест в Германии

Дитер С. был задержан в баварском Байройте в апреле 2024 года и помещен в следственный изолятор. Вместе с ним был задержан его предполагаемый сообщник Александер Й. (Alexander J.) Генеральная прокуратура тогда сообщила, что оба российских немца планировали диверсии против инфраструктуры, связанной с оказанием военной помощи Украине, и американских объектов.

Цель обвиняемых заключалась "в подрыве военной помощи, направляемой из Германии в Украину для отражения российской агрессивной войны", говорится в обвинительном заключении. Дитер С. признался, что он поддерживал контакты с человеком, "связанным с российской разведкой" и обменивался с ним информацией о возможных целях диверсий в Германии.

По версии обвинения, Дитер С. выразил готовность совершить нападения с применением взрывчатки и зажигательных бомб на инфраструктуру и промышленные предприятия в Германии, используемые в военных целях. В целях подготовки к диверсиям он собирал информацию о потенциальных целях, указали в прокуратуре.