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Правосудие и законГермания

В ФРГ предъявили обвинения предполагаемым российским шпионам

Олег Соколенко
30 декабря 2024 г.

Генпрокуратура ФРГ предъявила обвинения троим мужчинам, предположительно собиравшим информацию для спецслужб РФ с целью совершения диверсий в Германии. Среди целей - военный полигон США, на котором тренируют бойцов ВСУ.

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Генпрокуратура ФРГ предъявила обвинения трем предполагаемым российским шпионам
Генпрокуратура ФРГ предъявила обвинения трем предполагаемым российским шпионамФото: Uli Deck/dpa/picture alliance

Генпрокуратура Германии предъявила обвинения троим мужчинам, предположительно шпионившим в пользу России. Об этом сообщает в понедельник, 30 декабря, новостное агентство dpa. Обвиняемые, по его данным, имеют как германское, так и российское гражданства. Издание Der Spiegel уточняет, что обвинения были предъявлены перед Сенатом государственной безопасности Высшего земельного суда Мюнхена 9 декабря.

Главный фигурант - 40-летний Дитер С. (Dieter S.) из Байройта. В октябре Генпрокуратура ФРГ также предъявила ему обвинения в принадлежности к иностранной террористической группировке и в подготовке к тяжкому насильственному преступлению, представляющему угрозу для государства. По данным следствия, Дитер С. в 2014-2016 годах воевал на востоке Украины в составе одного из вооруженных отрядов самопровозглашенной "Донецкой народной республики" ("ДНР") и неоднократно прибегал к насилию против гражданского населения.

38-летний Александер Й. (Alexander J.) и 43-летний Алекс Д. (Alex D.), тоже жители Байройта - предполагаемые сообщники главного обвиняемого. Дитер С. был задержан в апреле и помещен в следственный изолятор. Вместе с ним был задержан Александер Й., однако позже ордер на его арест был отозван. Алекс Д. пока находится на свободе, указывает dpa.

Подготовка терактов на военном полигоне и заводе

Генпрокуратура обвиняет троих мужчин в сборе данных о нескольких инфраструктурных и промышленных объектах в Германии, с целью дальнейшего организации на них взрывов и пожаров. Речь идет о военном полигоне Графенвёр в Баварии, где военные США обучают украинских коллег, а также о заводе по производству боеприпасов под Байройтом и железнодорожной станции в Парсберге (тоже в Баварии), откуда в Украину отправляется военная помощь.

Сообщается, что Дитер С. не позднее марта 2024 года производил фото- и видеосъемку этих объектов вместе со своими сообщниками. После этого 40-летний русский немец передал собранную информацию агенту российских спецслужб, с которым ранее обсуждал совершение диверсий на этих объектах.

В обвинительном заключении Генпрокуратуры говорится, что цель всех троих заключалась "в подрыве военной помощи, направляемой из Германии в Украину для отражения российской агрессивной войны". Дитер С. признался, что он поддерживал контакты с человеком, "связанным с российской разведкой" и обменивался с ним информацией о возможных целях диверсий в Германии.

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