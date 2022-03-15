В ФРГ осудили требование приговорить Навального еще к 13 годам лишения свободы

Новым сроком заключения Алексея Навального путинский режим пытается выкорчевать в России либеральные политические взгляды, заявила во вторник, 15 марта, председатель комитета германского бундестага по правам человека Рената Альт (Renata Alt). Требование прокуратуры проговорить Навального к 13 годам заключения по новому уголовному делу отчетливо показывает, как "сильно Путин боится свободы, демократии и крушения своего режима", заявила немецкий парламентарий.

Рената Альт назвала "правильным и давно назревшим" решение Евросоюза ввести новые санкции в отношении России и, как того советовал Навальный, подвергнуть штрафным мерам коррумпированных подельников Путина. По ее мнению, ЕС должен придерживаться этой стратегии, чтобы в далекой перспективе в России произошла необратимая трансформация.

Суд по делу Навального

Во вторник на заседании суда в покровской колонии, где в настоящее время содержится Навальный, прокуратура запросила ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с ограничением свободы сроком на два года. Кроме того, прокуратура призвала дополнительно назначить Навальному штраф в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей.

Новое уголовное дело против оппозиционного политика Лефортовский суд начал рассматривать по существу 15 февраля. Оппозиционера обвиняют в "особо крупном мошенничестве" и неуважении к суду. "Дело о мошенничестве" было открыто в конце 2020 года. По версии следствия, Алексей Навальный и его команда потратили на личные цели 356 миллионов рублей, которые были собраны в качестве пожертвований на деятельность основанного политиком "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) и сети штабов Навального.

Навальному грозит до 15 лет колонии

О возбуждении дела о неуважении к суду стало известно в мае 2021 года. Речь идет об оскорблении, якобы нанесенном мировой судье участка №321 Бабушкинского района Москвы Вере Акимовой, которая признала Навального виновным в клевете на ветерана. Впоследствии оба дела были объединены в одно производство. В рамках нового дела Навальному может грозить еще до 15 лет колонии в дополнение к текущему сроку.

Алексей Навальный был арестован 17 января 2021 года, когда вернулся в Москву из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок". В феврале российский суд заменил политику условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста российский оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев.

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